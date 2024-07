Milan-Pavlovic, l’affare si avvicina alla chiusura: le ultime

La trattativa che vede Pavlovic verso il Milan procede in modo positivo. Nella giornata di domani potrebbe arrivare la chiusura.

In questo momento il Milan ha ben fissato in mente gli obiettivi principali sul mercato. Fofana e Samardzic per il centrocampo, dopo l’ufficialità di Morata in attacco, e Strahinja Pavlovic per la retroguardia. Il Milan sta cercando di fare il possibile per chiudere questi giocatori e portarli tutti a Milanello e le trattative ora sembrano essere positive per i loro approdi. Difatti questo è un Milan che va molto sul concreto ma che comunque vuole salvaguardare il budget.

Come accennato Strahinja Pavlovic per la difesa del Milan è l’obiettivo numero uno. Potrebbe essere non l’ultimo acquisto in difesa dato che Thiaw ora è più lontano dal Milan e nuovi volti potrebbero arrivare a Milano a supporto dei già presenti Tomori, Gabbia e Kalulu, per questo si parlava anche di Igor e Lucumi. La trattativa con il Salisburgo per il grande centrale continua positivimente anche se il Diavolo ora si trova a fare un sacrificio economico in più per il giocatore; la trattativa però potrebbe essere vicina alla chiusura.

Milan, per Pavlovic il semaforo verde è vicino

Il Milan non vuole mollare Pavlovic forse perchè in lui si intravede quel prototipo di difensore perfetto per la causa del Milan e con la personalità giusta per il Diavolo, anche se l’età, 23, sembra mentire per questo armadio di 194 centimetri. Il difensore centrale ha dato il suo sì al Milan ormai da tempo e i due club dovevano definire i dettagli e soprattutto le cifre. Come riporta però Daniele Longo su Calciomercato.com però la fumata bianca per Pavlovic è vicina.

Il Milan deve fare uno sforzo in più e difatti l’offerta rossonera è salita a 20 milioni di euro. Nella giornata di domani potrebbe arrivare il semaforo verde per il serbo che con tutta probabilità firmerà un contratto di 5 anni da 1.5 milioni di euro a stagione. La trattativa va a gonfie vele dunque grazie anche al sì forte del giocatore per il Diavolo, che nella trattativa pesa.

Dopo la chiusura del difensore classe 2001 il club potrà poi pensare anche a Fofana e agli altri obiettivi per offrire a Fonseca una rosa pronta e completa per l’inizio della prossima stagione. Domani quindi potrebbero esserci dolci notizie per i tifosi rossoneri che intanto si preparano ad assistere all’amichevole di lusso di domenica contro il Manchester City.