Reijnders-City, intesa totale a un passo: annuncio di Pedullà

Tijjani Reijnders è arrivato agli ultimi atti della sua avventura al Milan: Pedullà ha aggiornato sulla situazione del centrocampista

Il Milan è chiamato a scelte forti per ribaltare una situazione che già da diversi anni non la vede più protagonista in Italia. L’ultima stagione è stata assolutamente deludente, al netto della vittoria della Supercoppa italiana, e la società ha subito provveduto a cambiare ancora una volta la guida tecnica e a puntare sull’arrivo di Massimiliano Allegri, un grande ritorno in panchina.

Il tecnico livornese è una certezza per intensità e risultati, ma potrebbe dover fare a meno di diversi big rispetto al recente passato e a un ciclo che ormai sembra finito. Paradossalmente tra i calciatori che potrebbero andare via per primi c’è quello che ha fatto meglio negli ultimi mesi: stiamo parlando di Tijjani Reijnders.

Rejnders a un passo dall’addio al Milan

L’olandese è stato un vero e proprio trascinatore tecnico in diverse partite nell’ultima stagione. Ha dato qualità negli ultimi 30 metri, tiro dalla distanza e gol, anche grazie ai suoi grandi inserimenti. Sono qualità che hanno attratto in poco tempo alcune delle migliori big d’Europa, con il Manchester City che è finito in prima fila.

Pep Guardiola apprezza tantissimo le qualità del ragazzo ed è pronto a destinare una cifra molto importante per il suo cartellino. Come riporta il giornalista Alfredo Pedullà, i Citizens sono partiti da un’offerta di 60 milioni di euro più bonus. Non basta, perché il Milan ne chiede 80 e finora non si è mossa da questa cifra.

Gli inglesi, però, non retrocedono e hanno intenzione di andare avanti con l’affare, offrendo anche una somma molto importante al calciatore. Alla fine, si potrebbe chiudere a 75 milioni di euro, magari aggiungendo qualche bonus per convincere definitivamente il Milan.

Allegri a caccia del sostituto: c’è Ricci

Le necessità di Guardiola indicano la via della chiusura già nei prossimi giorni, dato che l’allenatore vuole l’olandese a disposizione già per il Mondiale per club. Con un incasso così importante, il Milan può andare subito a caccia del sostituto, anzi potrebbero arrivare anche due centrocampisti.

Uno di questi dovrebbe essere Samuele Ricci, che ha fatto benissimo con il Torino ed è nel mirino da tempo. Chiuderebbe un ruolo davvero importante in mezzo al campo, ma non è escluso che Allegri non chieda fin da subito anche un fantasista o un trequartista di qualità.