Il Milan vuole Cambiaso: scambio con un altro big

Andrea Cambiaso è un nome parecchio chiacchierato sul calciomercato: il terzino è entrato nel mirino del Milan, occhio allo scambio

Il destino del Milan sul calciomercato ha avuto una netta sterzata negli ultimi dieci giorni. Dopo l’ufficialità per Igli Tare, la scelta del nuovo allenatore è arrivata quasi come una diretta conseguenza e si è deciso di ripartire da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese porterà subito la sua filosofia di gioco e il suo modo di stare in campo, ma inciderà anche nella costruzione della squadra.

Sappiamo che la difesa è stata una delle note più stonate nella stagione del Milan, per cui è chiaro che si voglia intervenire in maniera sostanziale proprio in quella zona di campo, a partire dagli esterni bassi. Proprio per questo, ha iniziato a circolare anche una pista inaspettata nelle ultime ore.

Il Milan pensa a Cambiaso, in uscita dalla Juve

Andrea Cambiaso ha giocato una prima parte di stagione meravigliosa agli ordini di Thiago Motta. Il laterale ha mostrato grande facilità di corsa, dribbling e qualità nella giocata personale come nell’assist e nella rifinitura. A gennaio, però, è piombato sul calciatore il Manchester City, un interesse più che concreto che poteva valere un affare da almeno 60 milioni di euro alla società bianconera.

I rumors su questa pista stanno iniziando a circolare anche in vista della prossima estate, visto che l’appetibilità dell’esterno non si è comunque abbassata. Non ci sono solo i Citizens, però, sul ragazzo, ma emerge grande interesse anche da parte di un’altra big italiana. Stiamo parlando del Milan.

Secondo quanto riporta Calciomercato.it, infatti, i rossoneri sarebbero pronti a piombare sul calciatore che piace parecchio ad Allegri. L’operazione potrebbe anche essere più larga e coinvolgere un big del Milan.

Scambio tra Juve e Milan: occhio a Theo Hernandez

In ballo tra le due società italiane, c’è anche un calciatore di primo livello dei rossoneri, quel Theo Hernandez che ha vissuto una stagione negativa ed è sempre più lontano dal rinnovo di contratto.

Il francese ha anche un’offerta molto ricca dall’Al Hilal, che intanto resta forte su Simone Inzaghi in panchina. Se, invece, dovesse preferire la pista italiana, ci sarebbe da sistemare cifre e possibili conguagli. Infatti, la Juve pretenderebbe comunque una parte economica per chiudere l’operazione, che sicuramente non dispiacerebbe ad Allegri.