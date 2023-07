35 milioni per l’attaccante: offerta rifiutata!

Il club si è spinto ad offrire circa 35 milioni di euro per il giovane attaccante, ma è arrivato un altro fragoroso no che fa credere che difficilmente ne potrà essere trattato il cartellino.

Sebbene non tutte le stagioni siano esattamente indimenticabili e frizzanti nel gioco espresso dalla squadra, l’Atalanta continua ad avere il grande merito di riuscire a proporre i profili più interessanti all’attenzione del calcio internazionale. Non passa stagione senza che lo scouting della Dea riesca a scovare talenti che poi valorizza. E dai quali ricava corpose plusvalenze. Potrebbe ben presto essere il caso di Rasmus Hojlund, il 20enne attaccante danese. Tuttavia, non sarà facile convincere i bergamaschi a trattarne il prezzo. Quello di base è davvero alto.

Hojlund piace a diverse società, fra le quali in Serie A, il Milan. La società rossonera sta rifondando il parco attaccanti e per questa motivazione cerca profili giovani. A maggior ragione dopo l’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic e l’età che avanza per Olivier Giroud. Il danese potrebbe essere un’opzione impeccabile, ma per l’Atalanta vale almeno 60 milioni di euro e ciò inibisce la trattativa. Non ci sarà modo di convincere gli orobici a fare sconti e la conferma arriva dal primo rifiuto che già è stato opposto a un’offerta straniera.

Rasmus Hojlund alla sua prima stagione in Serie A è riuscito ad affermarsi come titolare e in 42 presenze ha già realizzato 16 gol e 7 assist. Ovviamente, il desiderio di Gian Piero Gasperini e della società sarebbe quello di non cambiare continuamente interpreti e poterne godere ancora per una stagione. È per questo che è stato aumentato ancora il prezzo e sarà ceduto solo a condizioni inevitabili.

Il club non vacilla: no alla proposta da 35 milioni di euro, i dettagli

Secondo quanto riferiscono gli spagnoli di ‘fichajes’, il primo contundente no l’ha incassato il Manchester United. I Reds volevano convincere l’Atalanta, dopo aver seguito per settimane Hojlund, ma il club bergamasco non si è fatto di certo inibire dal numero di telefono che ha squillato in dirigenza. Lo United è stato trattato alla stregua delle altre pretendenti. L’offerta da 35 milioni di euro – racconta il portale – è stata considerata “ridicola”, per cui o sarà migliorata o non ci sarà più modo di parlarne con lo United.

Pare che la presa di posizione così netta non sia stata gradita da parte del Manchester United. Il club inglese, prima di ripresentarsi alla porta dell’Atalanta, intende considerare altre possibilità. Comincia a guardarsi intorno e contattare entourage, perché consapevole che il rifiuto può restare tale. Tra qualche settimana, dopo aver analizzato le alternativa, c’è da attendersi una nuova offensiva. Una proposta che potrebbe avvicinarsi alle richieste dell’Atalanta e anche essere l’ultima da parte del Manchester United.