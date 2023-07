Morata-Milan, svolta nella trattativa: la volontà del giocatore

Passi in avanti nella trattativa tra il Milan ed Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo spinge per ritornare in Italia

Il calciomercato rossonero sta iniziando a prendere forma dopo la pesante cessione di Sandro Tonali. Il reparto che più è mancato nella passata stagione è sicuramente stato quello dell’attacco. Tra le continue ricadute di Ibrahimović, lo scarso rendimento di Origi e Rebic, spesso Giroud ha dovuto compiere gli straordinari.

Dunque il duo Moncada Furlani in queste ora si sta mobilitando per individuare il nome perfetto per lo stile di gioco del diavolo creato da Stefano Pioli. Il nome individuato è quello di Alvaro Morata.

Un profilo, dal punto di vista tecnico, in linea con le idee del Milan. Una punta esperta, abile nella protezione della palla e che sappia far girare la squadra.

Il Milan cerca l’attaccante: pressing su Morata

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’attaccante in forza all’Atletico Madrid del cholo Simeone avrebbe espresso la sua volontà di tornare in Italia. Il centravanti della nazionale spagnola conosce bene il nostro Paese considerate le sue passate esperienze in maglia bianconera.

Inoltre Milano è la città in cui Morata ha conosciuto la sua attuale moglie, Alice. Dunque un posto per certi aspetti significativo. L’attaccante dei colchoneros peraltro sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio, fino a cinque milioni, a discapito degli attuali sei milioni e mezzo. Il Milan è pronto ad offrire al giocatore un quadriennale.