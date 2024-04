Milan, arriva l’accordo per il prossimo allenatore: firmerà un triennale

La dirigenza rossonera è a un passo dalla chiusura dell’accordo con il prossimo allenatore della prima squadra.

A fine stagione, Stefano Pioli lascerà la panchina rossonera: il tecnico rossonero, trascinatore del 19° Scudetto del Milan nella stagione 2021/2022, non rientra più nei piani della società del Diavolo e finito il Campionato, le due parti si troveranno per trovare un accordo per la rescissione del contratto. L’obiettivo, infatti, è salutarsi nel migliore dei modi, senza troppi intoppi, vista l’ottima collaborazione durante la guida del Milan affidata a Stefano Pioli. Adesso però, è arrivato il momento di cambiare: i tifosi lo hanno già richiesto a gran voce e la dirigenza di Via Aldo Rossi è già al lavoro per trovare il sostituto. Dopo 5 anni alla guida del Milan, dunque, Stefano Pioli è pronto a lasciare la piazza rossonera.

Panchina Milan, arriva l’accordo per il futuro allenatore

La voglia di cambiare allenatore è una conseguenza di una serie di fattori accaduti la seguente stagione: prima l’eliminazione ai gironi in Champions League, poi l’eliminazione ai quarti della Coppa Italia e infine l’eliminazione ai quarti di finale contro la Roma in Europa League. Nel mentre, a metà stagione il Milan ha vissuto un periodo caratterizzato da numerosi infortuni, che hanno sicuramente compromesso la stagione dei rossoneri, facendoli allontanare dalla zona alta della classifica, comandata dai cugini nerazzurri, ormai Campioni d’Italia. Non solo Pioli quindi, ma anche tutto il suo staff è stato messo in discussione per il livello di preparazione fisica e atletica della squadra.

A margine del pareggio ottenuto allo Stadium contro la Juventus, in casa Milan arrivano importanti novità: secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera avrebbe trovato un accordo con il prossimo allenatore della prima squadra del Milan, a partire dalla prossima stagione. Il sostituto di Pioli porta il nome di Julen Lopetegui.

L’allenatore spagnolo è il favorito numero uno per la panchina del Milan a partire dalla prossima stagione: al termine del Campionato e degli Europei in Germania, Lopetegui si può unire al Milan.

Secondo quanto riportato dalla Rosa, Loptegui è pronto a firmare un contratto triennale, fino al 30 giugno 2027, da 4 milioni netti a stagione (stipendio che percepisce Pioli da dopo la vittoria dello Scudetto). Il tecnico spagnolo piace molto all’ambiente rossonero, compreso a Zlatan Ibrahimovic che ha voce in capitalo. Tra le parti sono stati avviati i primi contatti, già a febbraio, e le prossime settimane saranno decisive per l’accordo.