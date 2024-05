Supercoppa Italiana Milan, ora è ufficiale: succederà la prossima stagione

Dopo la vittoria sul Cagliari di Claudio Ranieri è arrivata l’ufficialità: il Milan può sorridere in vista della prossima stagione.



Il Milan di mister Stefano Pioli ha ritrovato il sorriso con la vittoria ottenuta nell’ultimo impegno casalingo contro il Cagliari di Claudio Ranieri, valevole per la 36esima giornata di Serie A. Dopo sei gare a secco di vittorie, la squadra rossonera ha ritrovato i tre punti mandando al tappeto i sardi con un perentorio punteggio di 5-1. Successo che è valso l’accesso alla prossima Supercoppa Italiana.

Ora è ufficiale: Milan qualificato alla Supercoppa Italiana

Il successo del Milan è stato firmato dai gol di Bennacer, Pulisic (doppietta), Reijndets e Leao. Ininfluente è stato invece il gol rossoblù siglato da Nandez. I tre punti ottenuti nella sfida contro il Cagliari hanno permesso al Milan di blindare la seconda posizione, ma anche di strappare il pass per la prossima Supercoppa Italiana.

Il Milan era in attesa solo dell’aritmetica qualificazione alle final four per la coppa, arrivata nel match casalingo contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Il tabellone di Supercoppa Italiana prevede due semifinali. L’Inter sfiderà la perdente della finale di Coppa Italia, mentre il Milan si confronterà con la vincente del suddetto torneo. A seconda di come andrà la finale di Coppa Italia, Inter e Milan affronteranno una tra Juventus e Atalanta.