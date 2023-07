Addio Maignan: l’annuncio in diretta

Il Milan e Mike Maignan, secondo l’ultima indiscrezione arrivata in diretta, potrebbero anche dirsi addio: ecco lo scenario che può prefigurarsi in casa rossonera.

Il Milan sta costruendo la squadra per la prossima stagione anche e soprattutto grazie alla ricca cessione di Sandro Tonali al Newcastle. È già arrivato Loftus-Cheek e si sta lavorando anche per Davide Frattesi, non perdendo tuttavia l’interesse per Pulisic. Insomma, i piani dei rossoneri sono articolati. Ma in questi può adesso rientrare anche il possibile addio di Mike Maignan? L’annuncio è arrivato in diretta.

Mike Maignan, per il Milan, è stato un vero e proprio salvavita dopo la cessione controversa e parecchio mal vista dall’ambiente rossonero di Gianluigi Donnarumma. Il francese è arrivato in silenzio e si è man mano conquistato l’amore dei suoi tifosi, facendo la differenza nella scorsa stagione quando il Milan ha vinto lo scudetto. Anche grazie ai suoi salvataggi in porta.

Adesso, però, non è più uno degli intoccabili. Perché se le sue pretese sull’ingaggio dovessero alzarsi potrebbe esserci la separazione con il Milan. Le idee sembrano essere chiare e a fare il punto della situazione, con l’indiscrezione lanciata in diretta, è stato il giornalista vicino all’ambiente rossonero, Pietro Mazzara.

Milan, le ultime sul futuro di Maignan: addio del portiere non impossibile? L’indiscrezione

Pietro Mazzara, giornalista vicino all’ambiente Milan, ha perciò parlato così a ‘Tvplay_Calciomercato.it’: “Quest’anno credo che abbiano chiuso con la cessione di Sandro Tonali. Però se Mike Maignan dovesse sparare troppo alto nelle richieste di ingaggio l’estate prossima potrebbe partire. Dovesse sparare la volontà di 9 milioni di euro, il Milan difficilmente potrebbe rompere l’equilibrio stabilito con il rinnovo di Leao”.

“L’anno prossimo – ha continuato Mazzara – avrà 29 anni, quindi dovesse arrivare una proposta da 80 milioni di euro con un sostituto a 30 si potrebbe fare”. E poi ha aggiunto: “Theo Hernandez è stato uno dei primi nel giro di telefonate fatte da Giorgio Furlani post addio di Maldini. Diversi giocatori sono stati sorpresi dalla chiamata dell’amministratore delegato. Nessuno ha puntato i piedi”. “Però è chiaro che Theo Hernandez l’anno prossimo potrebbe essere tra i primi invece a bussare alla porta per quanto riguarda il su contratto”, ha concluso.