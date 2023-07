Milan, Pioli incontra la società: il motivo

Stefano Pioli, dopo essere stato in vacanza in Grecia, oggi pomeriggio è passato dalla sede rossonera per il primo summit di mercato. Tecnico e dirigenza si sono incontrati per pianificare il futuro del Milan.

Al rientro dalle vacanze, il tecnico rossonero ha fatto un salto a Milano per un primo incontro con Furlani e la squadra di mercato. Il club cerca una stagione da protagonisti in Italia e non solo, per ottenerla è necessario giocare in anticipo a partire dalla fase di costruzione della compagine.

L’argomento principale di questo incontro è stata la programmazione della nuova stagione e del raduno a Milanello pronto a iniziare il prossimo 10 luglio. Giorno in cui prenderà il via la preparazione alla prossima stagione che vedrà il Diavolo impegnato tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Il Milan pianifica la stagione: incontro con mister Pioli

L’incontro avvenuto tra il tecnico e la squadra che si occupa delle trattative di mercato è durato circa un’ora e mezza nella sede rossonera, a riportarlo è Tuttomercatoweb.

Durante il summit ci sono stati dei confronti per decidere i nuovi colpi in entrata e in uscita, soprattutto dopo gli arrivi di Sportiello e Loftus-Cheek, e dopo aver definito ufficialmente anche la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Sicuramente il tecnico parmense necessita ancora di almeno un nuovo innesto a centrocampo, complice anche l’infortunio di Bennacer. In questo senso restano in lizza i nomi di Pulisic, Reijnders e Frattesi. Non è da escludere che i rossoneri possano anche chiudere un doppio acquisto.

Il prossimo colpo, in ordine di tempo, salvo imprevisti, dovrebbe essere quello di Luka Romero, giocatore argentino svincolato dopo la fine del suo accordo con la Lazio. Il classe 2004 è stato prelevato dai biancocelesti nell’estate 2021 quando aveva solamente 17 anni. Considerato una grande promessa, nelle due stagioni sotto la guida di Maurizio Sarri, ha collezionato appena 14 presenze in campionato nelle quali ha messo a segno una rete.

Nello scacchiere tattico del Milan di mister Stefano Pioli, andrebbe a ricoprire il ruolo di trequartista destro. Zona del campo che apparteneva a Messias ed attualmente occupata da Alexis Saelemaekers. L’ex Maiorca potrebbe rappresentare un innesto in prospettiva e perché no anche una voglia di azzardare già nel presente, dandogli maggior fiducia rispetto a quella trovata nella Capitale.