Altro colpo per il Milan, difensore in arrivo: succederà nei prossimi giorni

Il Milan è scatenato in queste prime settimane di calciomercato, si avvicina la chiusura anche per un difensore.

Dopo una stagione senza trofei e gli esoneri di Maldini e Massara, il Milan non è rimasto a guardare in queste prime settimane di calciomercato. La nuova dirigenza rossonera, infatti, finora ha lavorato molto per mettere a disposizione di Pioli una rosa competitiva sin da subito. In questi primi 20 giorni della sessione estiva di calciomercato, i rossoneri hanno già chiuso vari colpi in entrata.

Dopo l’uscita di Sandro Tonali, infatti, sono arrivati Ruben Loftus-Cheek, Marco Sportiello, Luka Romero, Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e Noah Okafor. Tra qualche giorno, inoltre, potrebbe concludersi anche la trattativa con il Villareal per Samuel Chukwueze che andrebbe a migliorare ulteriormente il reparto offensivo della squadra di Stefano Pioli. Il mercato del Milan, però, prosegue ancora.

Moncada e Furlani, infatti, stanno continuando a lavorare sia in entrata sia in uscita. Se per la linea metodista uno degli ulteriori nomi circolati negli ultimi giorni e che presto potrebbe arrivare a Milano è Yanus Musah, per quanto riguarda il reparto difensivo – invece – il nome più chiacchierato nelle ultime ore è quello di Facundo Gonzalez.

Le ultime sulla trattativa tra Facundo Gonzalez e il Milan

Facundo Gonzalez è uno dei difensori centrali su cui il Milan sta lavorando per migliorare il reparto difensivo a disposizione di Stefano Pioli. Secondo quanto riportato da TMW, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra l’agente del difensore uruguaiano e il Milan per dare una svolta alla trattativa per Gonzalez.

I rossoneri, infatti, dovranno sostituire l’uscita di Matteo Gabbia che è ormai prossimo a trasferirsi al Villareal con la formula del prestito secco. Nel frattempo, Facundo Gonzalez sembra che abbia già stregato la dirigenza rossonera con la sua eleganza e il suo strapotere fisico: caratteristiche che rispecchiano pienamente ciò che deve possedere un difensore moderno.

Il difensore uruguaiano è cresciuto nelle giovanili del Valencia con cui non ha ancora debuttato il prima squadra. Nell’ultima stagione, infatti, il difensore classe 2003 ha giocato con il Valencia B con cui ha totalizzato una rete in 17 presenze.

Per quanto riguarda la nazionale, invece, Gonzalez ancora non ha debuttato né in under 21 né con la nazionale maggiore. Il difensore del Valencia, però, quest’estate ha potuto mettersi in mostra con l’Uruguay under 20 con cui ha vinto il Campionato Mondiale di categoria battendo in finale per 1-0 l’Italia. Nel Mondiale giocato in Argentina, Gonzalez ha giocato tutte le partite non saltando neanche un minuto.