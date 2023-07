Asta aperta per l’esterno del Milan, trovato un accordo

Si è scatenata una vera e propria asta per il giocatore del Milan, scopriamo le contendenti e la scelta del giocatore.

Nei giorni scorsi il Milan, dopo essersi radunata a Milanello qualche settimana fa, è volata alla volta degli Stati Uniti. I rossoneri, oltre alle varie attività extra campo, saranno impegnati nel Soccer Champions Tour. Gli uomini di Stefano Pioli sfideranno domani notte alle 4:00 il Real Madrid. Una sfida che i rossoneri sperano di ripetere nelle fasi finali della Champions League visto lo sforzo economico fatto finora sul mercato.

Dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, la dirigenza rossonera si è rimboccata le maniche per garantire a Stefano Pioli una rosa che possa essere competitiva nelle varie competizioni dopo la stagione conclusa senza titoli. Dal mercato, finora, sono arrivati Ruben Loftus-Cheek, Marco Sportiello, Luka Romero, Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e Noah Okafor. Presto, inoltre, potrebbe arrivare anche Samuel Chukwueze dal Villareal. Nel club spagnolo, invece, potrebbe trasferirsi in prestito secco Matteo Gabbia.

Il difensore italiano, però, potrebbe non essere l’unico a lasciare il Milan in questi giorni. Un altro giocatore che sembra essere con le valigie in mano è Fodé Ballo-Touré su cui sono forti gli interessi di Fulham e Bologna.

Le ultime su Ballo-Touré

Ballo-Touré è uno dei giocatori che non rientra più nei piani di Stefano Pioli per la nuova stagione. Il laterale rossonero potrebbe quindi partire in questa sessione di mercato e su di lui si è scatenato un testa a testa tra il Fulham e il Bologna. Il club inglese ha già trovato un’intesa con il Milan per un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 4 milioni di euro ma, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, manca l’intesa con il giocatore.

Su Ballo-Touré, inoltre, resta forte anche l’interesse del Bologna che vorrebbe portare il giocatore in Emilia Romagna in prestito con diritto di riscatto: una formula che non convince i rossoneri. Nel frattempo, Moncada e Furlani hanno già cominciato a lavorare per il sostituto da mettere a disposizione di Pioli e uno dei profili su cui sono puntati i riflettori è quello di Riccardo Calafiori.

L’esterno del Basilea, che in Italia ha vestito anche le maglie del Genoa e della Roma, sembra essere il nome in pole per sostituire l’uscita di Ballo-Touré. L’esterno italiano classe 2002 con la maglia del club svizzero ha realizzato un assist in 23 presenze in campionato. Nella precedente esperienza in Serie A, invece, ha messo a referto due assist in 13 presenze.