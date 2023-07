Bonucci shock: la mossa di Giuntoli è clamorosa

Da icona a esubero. Il presente di Leonardo Bonucci alla Juventus a tratti appare come clamoroso: l’ultima decisione l’ha comunicata Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo della società bianconera.

Non è sempre tutto rose e fiori. Nemmeno agli inizi. Almeno per quanto riguarda l’avventura appena cominciata di Cristiano Giuntoli nella dirigenza della Juventus. Per l’ex direttore sportivo del Napoli, come da lui stesso dichiarato, si tratta della realizzazione di un sogno. Quest’ultimo però non rende esenti da decisioni difficili e momenti emotivamente significativi. È ciò che riguarda la situazione di Leonardo Bonucci.

Il calciatore non è più considerato parte del progetto tecnico della Juventus, per la prossima stagione sportiva. La società crede che sia giunto il momento di separarsi, sebbene il difensore voglia ancora mettersi in mostra ad alti livelli per mantenere elevato il ritmo di competitività e giocarsi la sua chance di difendere la maglia della Nazionale italiana in occasione di EURO2024. Questo spazio sembra non poterlo avere alla Juventus e la decisione è condivisa anche dal tecnico Massimiliano Allegri.

Fra i due il rapporto è sempre stato caratterizzato da alti e bassi vertiginosi, come quando nel 2017 il giocatore inveisce contro il tecnico durante un match contro il Parma e Max Allegri lo punisce mandandolo in panchina per la gara di Champions League contro il Porto. L’immagine di Bonucci seduto su uno sgabello farà il giro del mondo. Proprio quella tensione generò la decisione di separare le strade, col difensore che si trasferisce al Milan, soltanto per una stagione poiché successivamente tornerà in bianconero con i gradi di vice-capitano.

Juventus, il caso Bonucci ha dell’incredibile: il gesto inatteso di Giuntoli

A inizio stagione scorsa, nonostante un rapporto logorato da screzi e risentimento, Massimiliano Allegri propone un gesto distensivo e significativo verso Leonardo Bonucci. Passato Paulo Dybala alla Roma, dopo la naturale scadenza del contratto, il tecnico restituisce al difensore i gradi di capitano. Un’annata a difendere a più non posso quel ruolo ritrovato non è però stata sufficiente. A causa anche del trascorrere del tempo anagrafico e la necessità di nuova linfa, la Juventus sente di aver concluso il percorso con Leo Bonucci.

Come racconta ‘La Gazzetta dello Sport’, la decisione l’hanno materialmente comunicata Giuntoli e Manna. I due sono andati a trovare il difensore in vacanza in Toscana e gli hanno comunicato che non rientra più nei piani del club, nonostante abbia ancora un anno di contratto. I due dirigenti hanno chiesto al giocatore di trovare nuova sistemazione. Nel frattempo, a partire da lunedì, quando farà rientro alla Continassa, il calciatore si allenerà da solo e non prenderà nemmeno parte alla tournée dei bianconeri negli Stati Uniti. Non vestirà la maglia bianconera e la notizia ha letteralmente scioccato il difensore italiano, che passerà i gradi di capitano a Danilo. Si attende di capire come vorrà muoversi Bonucci insieme al suo entourage. L’idea è trovare un’altra squadra italiana che gli dia spazio e non percepire seduto in panchina 3,5 milioni di euro all’anno.