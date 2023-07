Nessuno come Milan e Inter: primato in Italia straordinario

La Serie A, nonostante la stagione fuori dal comune che è stata vissuta nei mesi scorsi, ha trovato un primato con Milan e Inter: ecco di cosa si tratta.

La Serie A ha chiuso i battenti con la stagione 2022/23 relativamente da poco tempo. Ma si sa che nel calcio contemporaneo tutto si svolge in grande fretta. Gli impegni sono tanti e le squadre, soprattutto le big, sono impegnate praticamente ogni tre giorni. Motivo questo per cui anche i tifosi sono chiamati spesso a essere presenti in tanti eventi consecutivi. C’è un primato in Italia che, in ogni caso, ha riguardato ancora una volta Milan e Inter.

I club di Milano sono ancora alle prese con la vicenda legata allo stadio. Sia Milan che Inter vorrebbero lo stadio di proprietà, che permetterebbe di aumentare gli introiti in maniera consistente. Eppure da tempo non si riesce a trovare una soluzione, neppure con il Comune di Milano per San Siro.

Nonostante tutto, però, San Siro continua a regalare grandi soddisfazioni. E sia Milan che Inter sanno bene quanto i propri tifosi possano regalare gioie e soddisfazioni in quello che è considerato come uno degli stadi italiani più vissuti tra tutti. A questo proposito, infatti, il primato in Italia è stato straordinario.

Milan e Inter, che numeri! In Serie A i tifosi a San Siro regalano soddisfazioni

Secondo quanto raccolto e riferito da ‘Transfermarkt’, Inter e Milan come di consueto occupano i primi due posti nella classifica degli stadi italiani. San Siro ha registrato più presenze di tutti gli altri delle squadre di Serie A. I numeri sono da record e chi ha visto di volta in volta le gare delle rispettive squadre sa di cosa si sta parlando.

I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno registrato ben 2.23 milioni di spettatori, mentre i rossoneri di Stefano Pioli sono stati 2.20 milioni. Di fatto, quindi, San Siro tra Serie A, Coppa Italia e Champions League ha ospitato nel corso della stagione 2022/23 ben quattro milioni e mezzo di tifosi delle due diverse fazioni. Numeri e primato che in pochi possono dire di riuscire a raggiungere.