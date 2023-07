Da Sportiello ad Adli, passando per il vice di Pioli: le sensazioni in casa Milan

A Milanello è ufficialmente iniziato il ritiro del Milan, con le new entry rossonere che hanno parlato dopo la conferenza di Pioli.

È iniziata ufficialmente la stagione del Milan, con la squadra che si è riunita a Milanello per iniziare il proprio ritiro. Tanti volti nuovi nel centro sportivo rossonero, tornato a vita con l’arrivo della prima squadra, hanno potuto toccare con mano cosa significa fare parte del Diavolo.

Milan, le prime parole dei protagonisti

Inoltre è andata in scena la conferenza stampa di Stefano Pioli che ha risposto alle domande di rito prima dell’inizio della stagione. Un Pioli, carico per l’imminente partenza delle attività, che ha toccato diversi temi, come l’addio di Ibrahimovic e l’esclusione di Maldini. Il tecnico del Milan ha poi parlato di mercato, mentre parte della squadra si è presentata ai canali ufficiali del Milan.

I primi a parlare sono stati due volti nuovi che vestiranno la maglia rossonera: Loftus-Cheek e Sportiello.

Loftus-Cheek:

“È tutto fantastico e sono molto eccitato per questo primo giorno”.

Sportiello:

“È come il primo giorno di scuola. Per me è una grande emozione, sono molto felice e non vedo l’ora di conoscere i compagni, l’ambiente. Ci sono tantissimi tifosi e sono veramente contento”.

Dopo le due new entry ha detto la sua sul nuovo anno anche Adli:

“Abbiamo fatto delle buone vacanze ed ora è il momento di ricominciare a lavorare bene”.

Anche il giovane Nava ha fatto trasparire la sua volontà:

“L’emozione è grandissima e spero di continuare l’esperienza con questi colori”.

Infine il vice di Pioli Murelli ha lanciato un messaggio per avvicinarsi alla stagione: