Maignan esalta San Siro: “È come un’arena di gladiatori”, poi il retroscena sul PSG

Il portiere francese è ormai uno delle colonne del Milan ed è pronto a difendere la porta del club anche nella prossima stagione.

La cessione di Sandro Tonali è stato un boccone amarissimo da mandare giù per i tifosi del Milan e la paura di perdere altri big è sempre dietro l’angolo. Ma quest’ipotesi è molto remota e con ogni probabilità il club non perderà altre pedine importanti, come ad esempio Mike Maignan, che sarà ancora il portiere del Diavolo.

Maignan non vede l’ora di ricominciare: “Pronto per nuove sfide”

Il portierone francese ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sportweek, durante il lancio della sua capsule collection:

PROSSIMA STAGIONE – Preoccupato per la nuova stagione? Non sono mai preoccupato. Ci attendono nuove sfide e nuove prove ed è proprio quello che amo. ESPERIENZA AL PSG – Da piccolo giocavo in attacco, sono finito in porta per caso. Poi l’interesse del PSG mi ha convinto a restare lì, ma mi piace ancora partecipare al gioco e avanzare. PARTITE PREFERITE CON IL MILAN – Sicuramente c’è quella con la Fiorentina. Eravamo vicini allo Scudetto, i tifosi hanno scortato l’autobus, lo stadio era una bolgia e ci siamo sentiti invincibli. Poi c’è anche l’andata col Napoli in Champions League, lì ho capito che San Siro e il Milan vivono per questi momenti. SAN SIRO – È come un’arena di gladiatori. Gli spettatori ti galvanizzano e ti danno la forza di combattere.

Parole cariche di grinta e personalità per l’ex Lille, che non vede l’ora di iniziare la prossima stagione con l’obiettivo di togliersi altre soddisfazioni.