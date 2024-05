Il Milan ha il piano B per la questione attaccante: i rossoneri mantengono fisso il proprio sguardo sulla Bundesliga.

Una delle maggiori priorità del Milan in vista della prossima sessione di calciomercato sarà quella di portare in rossonero un nuovo numero 9, che vada a colmare il vuoto che lascerà Oliver Giroud. Dopo la decisione del centravanti francese di voler lasciare Milano per approdare in MLS e ai Los Angeles FC, la società rossonera avrebbe intensificato le proprie ricerche sul fronte attaccante. Il club lombardo cerca un centravanti di spicco anche perché non vede in Luka Jovic l’attaccante ideale a cui affidarsi per il futuro.

Il club rossonero avrebbe già da tempo stilato una lista di nomi per il dopo Giroud, tra questi ci sarebbero principalmente: Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia, Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille, Serhou Guirassy dello Stoccarda e Victor Boniface del Bayer Leverkusen. Tra questi profili c’è il sogno numero uno della società rossonera, chiamato Joshua Zirkzee. Il Milan, di fatto, vorrebbe fare più di un tentativo per cercare di arrivare all’attaccante. Ma al contempo, la compagine lombarda tiene pronto il possibile piano B, qualora non andasse in porto l’affare per il centravanti olandese.

Concorrenza spietata per Zirkzee: il Milan ha un piano B

Il sogno numero del Milan è ormai noto a tutti. La società rossonera, di fatto, per il dopo Giroud vorrebbe affidare il peso dell’attacco rossonero a Joshua Zirkzee. Tuttavia, considerate le richieste pretenziose del Bologna (60 milioni) e le diverse società sul centravanti olandese, la compagine rossonera ha preferito tutelarsi. Qualora il sogno non si tramutasse in realtà, il Milan avrebbe pronto un piano B.

Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il piano di riserva del Milan prende il nome di Serhou Guirassy, attaccante di 28 anni in forza allo Stoccarda. In questa stagione, il centravanti guineano sta facendo parlare di sé a suon di prestazioni e gol. Serhou Guirassy quest’anno sta mettendo a referto la sua miglior stagione della sua carriera, lo dimostrano i numeri registrati sin qui.

Serhou Guirassy ha messo a segno 25 gol in altrettante gare disputate in campionato. Il centravanti guineano, di fatto, è secondo nella classifica marcatori della Bundesliga, dietro solamente a Harry Kane. Nonostante la sua età calcistica già in stato avanzato, il Milan avrebbe considerato Serhou Guirassy come una giusta alternativa nel caso in cui non arrivasse Joshua Zirkzee. La società rossonera potrebbe ingaggiare il calciatore sborsando appena 17.5 milioni di euro, cifra stabilita dallo Stoccarda per la clausola rescissoria.