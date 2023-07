Calciomercato Milan, Pioli esulta: colpo da 25 milioni

In arrivo un altro colpo per il Milan, scopriamo chi sia il nuovo obiettivo dei rossoneri per migliorare la rosa di Stefano Pioli.

La stagione del Milan è ufficialmente iniziata con il raduno avvenuto nella giornata di ieri a Milanello. Per i rossoneri l’obiettivo è quello di tornare a vincere un trofeo dopo una stagione in cui non ne è arrivato nessuno. Non sarà affatto semplice per il Diavolo, visti anche gli esoneri di Maldini e Massara che hanno scritto la storia recente del club rossonero.

I due dirigenti sono stati sostituiti da Moncada e Furlani, che hanno già iniziato a lavorare per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Settimana scorsa è arrivato l’addio di Sandro Tonali in direzione Newcastle. Il centrocampista italiano è stato repentinamente rimpiazzato da Ruben Loftus-Cheek che indosserà proprio la maglia numero 8 lasciata libera dall’ex Brescia. Il centrocampista inglese, che è stato rappresentato ai media nella giornata di oggi, è il terzo arrivo dopo quelli di Luka Romero e Marco Sportiello.

Presto, però, potrebbero sbarcare a Milano anche altri giocatori. Uno di questi è Christian Pulisic dal Chelsea con cui i rossoneri hanno concluso la trattativa, ma potrebbe non essere l’ultimo. Il Milan, infatti, sta lavorando anche per mettere a disposizione di Stefano Pioli un’altra prima punta. Negli ultimi giorni sono stati accostati ai rossoneri vari profili come Alvaro Morata, Mehdi Taremi e Gianluca Scamacca. Nelle ultime ore, però, è cominciato a circolare un nome nuovo in orbita rossonera: quello di Boulaye Dia.

La novità su Boulaye Dia al Milan

Dopo l’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic, lo scarso rendimento di Divock Origi nella scorsa stagione e il passare degli anni per Oliver Giroud, il Milan ha bisogno di rinforzare la batteria delle prime punte. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il nome nuovo sulla lista è quello di Boulaye Dia della Salernitana.

Il centravanti senegalese potrebbe rivelarsi una vera e propria occasione di mercato. Infatti, nel contratto che lo lega ai granata è presente una clausola rescissoria dal valore di 25 milioni di euro valida fino al 20 luglio.

Nel caso in cui il Milan dovesse decidere di affondare il colpo per Dia, Stefano Pioli avrebbe a disposizione il nuovo attaccante già nella tournée americana che potrebbe rivelarsi una buona opportunità per testare il livello dell’attaccante che nella scorsa stagione ha stupito tutti in Serie A. Nella prima stagione in Italia, infatti, il senegalese ha realizzato ben 16 reti e sei assist in 33 presenze con la maglia della Salernitana.