Cessione sempre più concreta: dipende solo dal Milan

In seguito all’ufficialità del trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle, in Premier League, il Milan si prepara alla cessione di un altro giocatore importante nelle ultime stagioni: la situazione.

“Con la speranza che non sia un addio, ma un arrivederci”, così Sandro Tonali si è pubblicamente separato dal Milan, annunciando l’inizio della sua nuova avventura professionale, in Inghilterra. La società rossonera, che senza sosta ha lavorato alla trattativa nelle ultime settimane, insieme all’agente del calciatore, ha atteso il ritorno dagli impegni con l’Under-21 per mettere nero su bianco. Poi, appena iniziato luglio, è accaduto l’inevitabile e sui social il club ha risposto al saluto del giocatore: “È stato un bellissimo viaggio insieme. La tua famiglia rossonera ti augura il meglio!”.

Rabbia e commozione attraversano il cuore dei tifosi rossoneri, che non si spiegano del tutto l’addio di un centrocampista che avrebbe potuto essere una bandiera del Milan. Non c’è tempo però di soffermarsi troppo, perché bisognerà familiarizzare possibilmente con un’altra cessione, forse più facile da prospettare, ma che comunque comporterà dei cambiamenti.

Durante l’ultima stagione sportiva, è stato chiaro che Stefano Pioli, anche a causa di alti e bassi fisici, ha imparato a fare a meno di Ante Rebic, il quale potrebbe non far più parte del progetto tecnico del Milan e quindi la società accettare di cederlo a uno dei diversi club che hanno già bussato alla porta per il croato.

Non solo Tonali, un altro addio importante in casa Milan: prove di separazione

Secondo le informazioni riferite da ‘La Gazzetta dello Sport’, il calciatore è sotto contratto col Milan fino al 2025 e l’ingaggio attuale è di 3,5 milioni all’anno. Sulle casse della società rossonera pesa molto, sopratutto se comparato con l’impiego che si sta facendo di Rebic in attacco. Le cifre dello stipendio il giocatore non sembra volerle trattare al ribasso e perciò cederlo non è semplice. Di recente fra l’altro avrebbe anche rigettato una proposta dall’Arabia Saudita, poiché il croato ambisce a restare in Europa, in campionati più competitivi per tornare a mettersi in mostra a grandi livelli.

Dopo un primo confronto fra l’ad Giorgio Furlani e l’agente Fali Ramadani, sono emerse alcune possibilità per Ante Rebic. Nonostante il calciatore ambisca al campionato inglese, ad oggi la possibilità più concreta lo porterebbe in Turchia, al Besiktas. La società si è fatta avanti, pur dettando condizioni non semplici per la riuscita dell’affare, a causa dell’alto ingaggio che Rebic percepisce. Da una parte i turchi garantirebbero lo stesso stipendio ma tesserando l’attaccante in prestito oppure l’acquisterebbero a titolo definitivo sulla base di 4-5 milioni di euro, negoziando con l’esterno uno sconto sullo stipendio. Le parti analizzano la situazione e attendono anche alternative.