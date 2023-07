Che sorpresa! Sprint improvviso, addio al Milan

Il Milan vicino a salutare uno dei giocatori della rosa della scorsa stagione, dopo che una pretendente si è fatta avanti con una nuova offerta.

Vicinissimo ai saluti. Questa la situazione di uno dei giocatori della rosa di Stefano Pioli nell’ultima stagione, che ha ricevuto un’offerta per lasciare il Milan. La squadra rossonera, in questo inizio di mercato, ha già detto addio a non pochi giocatori che hanno vestito la sua maglia nell’ultima annata, e adesso potrebbe aggiungersene un altro alla lista. Per il club diventa ora imperativo passare però al contrattacco, andando a compensare le partenze con nuovi acquisti.

Quattro importanti nomi rossoneri hanno detto addio alla società milanese, alla fine della scorsa annata. Ibrahimovic si è ritirato, mentre Junior Messias ha visto scadere il suo contratto e Brahim Diaz è stato richiamato al Real Madrid. Poi c’è stata, ovviamente, la ricca cessione di Sandro Tonali al Newcastle, l’unico di questi addii ad aver portato qualcosa in cassa. Sul fronte delle entrate, invece, ancora poco, con l’importante arrivo di Pulisic che però rappresenta solo parte delle operazioni necessarie.

La nuova cessione arriverà in difesa, il settore dove finora il Milan è sembrato meno interessato a fare grossi cambiamenti, grazie a pilastri come Calabria, Theo Hernandez, Kalulu e Tomori. Tuttavia, anche qui un giocatore potrebbe essere lasciato andare, permettendo un nuovo incasso al club da reinvestire per trovare un sostituto adeguato. E infatti, secondo varie fonti, Moncada e Cardinale avrebbero già nel mirino un giocatore per tappare subito il buco che si aprirebbe nella rosa.

Nuova cessione per il Milan: sprint vincente del club straniero

A partire, nei prossimi giorni, dovrebbe essere dunque Fodé Ballo Touré, il terzino sinistro franco-senegalese di 26 anni, arrivato nell’estate del 2021 dal Monaco. Non si tratta certo di un titolare del Milan, anzi la società e l’allenatore Pioli sarebbero ben disposti a lasciarlo andare. Nell’ultima stagione, Ballo Touré ha giocato appena 650 minuti in 14 partite, e non ha mai convinto di poter essere un buon rimpiazzo per Theo Hernandez. Su di lui c’è l’interesse del Bologna, ma ora un nuovo club si è inserito nella trattativa con un’offerta allettante,

Come riportato da ‘Calciomercato.com’, si tratta del Nizza, ambiziosa società della Ligue 1 che a differenza degli emiliani vorrebbe il giocatore a titolo definitivo. Un’idea che stuzzica il Milan, che dalla cessione di Ballo Touré spera di ottenere almeno 4 milioni di euro. Moncada è però già alla ricerca di un rimpiazzo per l’ex Monaco, individuato, secondo ‘Sky Sport’, in Luca Pellegrini della Juventus. Il terzino italiano di 24 anni viene da una stagione poco felice in prestito, prima all’Eintracht e poi alla Lazio, ma in rossonero potrebbe rilanciarsi.