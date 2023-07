Addio Milan, non convince Pioli: prima offerta ai rossoneri

Inizia per diversi club europei la corsa per accaparrarsi il giovane attaccante belga, Charles De Ketelaere, che dall’altra parte sembra non aver del tutto convinto il suo attuale tecnico Stefano Pioli.

Secondo quanto riportato dalla testata sportiva olandese Voetbalkrant, nell”ultima settimana il nome di De Ketelaere sembra essere in cima alla liste di mercato di diversi club, che in questo momento stanno riflettendo sull’avvio di possibili trattative con i rossoneri.

Corsa per De Ketelaere: diversi club interessati, il PSV offre 15 milioni

In primo luogo risuona certamente il nome dell’Aston Villa, già anticipato dalla Gazzetta dello Sport. A seguire, il giovane talento sarebbe entrato anche nel mirino di club come il PSV Eindoven, il Club Brugge, l’Atalanta e il Lipsia, che sembrano adesso partecipare alla per accaparrarsi il centrocampista.

In pole position, il PSV Eindoven, che secondo quanto emerso dalle ultime notizie sarebbe disposto ad offrire al Milan 15 milioni, dimostrandosi per adesso il club più deciso all’acquisto. I Diavoli, tuttavia, starebbero valutando comunque diverse opzioni; da non escludere dunque il prestito del giocatore, oppure una cessione definitiva, ma con una trattativa che possa arrivare anche a 30 milioni di euro.