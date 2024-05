Pioli lascia il Milan, ma resta in Serie A: è in pole per la panchina

Stefano Pioli è destinato a lasciare il Milan. L’allenatore rossonero ha buone probabilità di rilevare la panchina di Serie A.

Il valzer delle panchine è pronto a partire. Diversi allenatori, nel corso dell’estate in arrivo, cambieranno casacca e ciò sfocerà in un effetto domino. È ormai noto che uno dei tecnici prossimi alla separazione nel nostro campionato è Stefano Pioli. L’ex Fiorentina, reduce da una stagione senza titoli, è arrivato ad un punto di non ritorno. Dopo quasi cinque stagioni sotto la Madonnina culminate con lo scudetto 2021/22 le strade sono destinati a separarsi.

Dall’addio di Pioli consegue la ricerca del successore. Tanti nomi fatti in via Aldo Rossi, uno su tutti Julian Lopetegui. Lo spagnolo era un profilo condiviso dai vertici rossoneri, ma i tifosi hanno espresso la propria contrarietà rispetto alla scelta fatta dai piani alti. Il rifiuto della gente ha convinto la dirigenza a frenare. Fatto sta che nelle prossime settimane il Milan dovrà scegliere il nuovo tecnico per impostare fin da subito la nuova annata.

E Pioli? Quale sarà il destino dell’allenatore, che torna sulla piazza disponibile per intraprendere nuove avventure? L’ex Inter appare intenzionato a rimanere in Serie A, con un club che si è già fatto avanti.

Milan, un club di A tenta Pioli: la situazione

Secondo quanto affermato da gianlucadimarzio.com, il Napoli sarebbe la squadra in pole per accogliere Stefano Pioli, che troverebbe subito una nuova panchina a distanza di pochi mesi dal termine del mandato precedente. L’allenatore si contenderà il posto nel toto allenatori con Vincenzo Italiano, già sondato da Aurelio De Laurentiis. Restano invece ipotesi lontane, per il momento, quelle che portano ad Antonio Conte o Gian Piero Gasperini. Attualmente sembra improponibile, non solo per i costi del contratto ma anche per le ambizioni dell’ex Tottenham.

ADL e il nuovo direttore sportivo Manna discuteranno sul da farsi. I partenopei saluteranno Francesco Calzona dopo soli tre mesi e un ruolino di marcia poco invidiabile. Sebbene ancora sia formalmente l’allenatore del Milan, Pioli sa già quale sarà il suo destino. Motivo per cui potrebbe già prendere accordi con la società azzurra, mentre Italiano è al momento concentrato sulla sua Fiorentina, vicina alla finale di Conference League.

Si faranno le dovute valutazioni a tempo debito. Ora la priorità va al campionato, che va onorato fino alla fine malgrado non ci siano più obiettivi in palio per entrambe le formazioni. Una situazione che, in caso di trasferimento a Napoli, Pioli dovrà saper gestire in un clima ribollente dopo una stagione da cancellare