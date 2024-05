Milan, i numeri parlano chiaro: l’acquisto è stato un flop

Lo scorso mercato del Milan ha messo a segno tanti colpi, ma non tutti validi allo stesso mese. Fra rivelazioni e delusioni, c’è un giocatore che più di tutti ha lasciato scontenti. I numeri.

Dopo la sconfitta nella semifinale di Champions League 2022/2023 e un terzo posto acciuffato in extremis, la dirigenza del Milan ha deciso nella scorsa estate di riprendersi il suo posto da protagonista. In questa ottica rientrano i numerosi acquisti fatti durante l’estate. Dei quali è ora giusto fare un bilancio.

Alcuni hanno reso tanto e si sono subito imposti come leader nello spogliatoio rossonero. Complici il carisma dentro e fuori dal campo e le prestazioni positive che hanno subito fatto guadagnare fiducia e un posto d’onore nelle gerarchie di Stefano Pioli.

Eppure c’è chi ha faticato tanto senza riuscire in questi mesi a conquistare la titolarità in squadra. Il che significa che la partenza verso altri lidi potrebbe essere più che una semplice ipotesi. I numeri non fanno sconti, e la dirigenza ci pensa.

Milan: la delusione di mercato

Giunto a Milano con un bagaglio ricco di aspettative, Samuel Chukwueze concluderà a breve la sua prima stagione in rossonero in deciso sottotono. L’attaccante classe 1999 non sembra aver trovato il giusto feeling con il campionato italiano. E questo lo dimostra anche il basso impiego che Stefano Pioli ha fatto – e continua a fare – di lui.

In Serie A, Chukwueze conta ben 22 presenze. Ma i minuti di gioco sono decisamente bassi: soltanto 885, di cui appena 151 nelle ultime cinque partite – compresi gli scontri con la Roma validi per l’Europa League. Le statistiche parlano chiaro: 12′ e 45′ rispettivamente nell’andata e nel ritorno dei Quarti di EL, 65′ contro il Sassuolo, 22′ nel Derby contro l’Inter e solo 7′ contro la Juventus sabato scorso.

A poco vale la crescita che ha dimostrato nelle ultime settimane e grazie alla quale è riuscito a mettere a segno tre gol e a confezionare 2 assist – da inizio stagione. Numeri ben diversi da quelli che la dirigenza rossonera si aspettava con il suo acquisto.

I tifosi rossoneri si chiedono la ragione dietro il basso impiego del numero 21 rossonero. Specialmente se si considera che negli ultimi incontri, alla formazione del Milan, è mancata grinta e vivacità proprio su quella fascia destra dove molto avrebbe potuto contribuire il nigeriano.

Con l’avvio del calciomercato, dunque, Cardinale e tutta la dirigenza rossonera capiranno come comportarsi nei riguardi dell’ex Villarreal. Che potrebbe scalpitare in cerca di maggior minutaggio in campo.