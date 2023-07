Clamoroso Milan: obiettivo mollato!

Il Milan sonda il mercato, alla ricerca di nuovi innesti da regalare al tecnico. Un obiettivo è stato mollato: svelato il motivo.

Prende forma il Milan 2023/24. Il club nelle scorse ore ha ufficializzato l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek (preso dal Chelsea per circa 21 milioni) mentre a stretto giro di posta proverà ad intensificare i contatti con l’Az Alkmaar per Tijjani Reijnders. Una volta chiusa la pratica e regalato a Stefano Pioli un centrocampo nuovo di zecca, i rossoneri provvederanno a potenziare il reparto offensivo.

L’idea è quella di centrare almeno tre colpi, alla luce delle prestazioni deludenti offerte da Charles De Ketelaere, Divock Origi e Ante Rebic nel corso dell’ultima stagione. L’ex Bruges, fermatosi ad appena un assist in 40 apparizioni complessive, è stato inserito nell’elenco degli elementi sacrificabili ed ora il management coordinato da Gerry Cardinale attende di ricevere offerte adeguate. Per lui si sono fatti avanti il Monza e la Fiorentina, disposti però a prendere solamente con la formula del prestito secco. L’ex Liverpool ed il croato, invece, possono finire in Turchia. Il Fenerbahce ed il Besiktas hanno iniziato a muoversi effettuando i primi sondaggi.

I loro sostituti, intanto, sono stati già individuati. Per quanto riguarda la trequarti, il profilo preferito è quello di Lazar Samardzic, valutato dall’Udinese intorno ai 20 milioni. I bianconeri hanno aperto alla possibilità di cederlo ma la strada che conduce alla fumata bianca è in salita. Il motivo è da ricercare nel forte interessamento mostrato dal Napoli e dall’Inter. Viva, poi, la pista che conduce ad Alvaro Morata nel cui contratto è stata inserita una clausola rescissoria da 10 milioni.

Il Milan si defila, il colpo non si farà

L’altro nome segnato in rosso è Samuel Chukwueze, autore di 13 gol e 11 assist in 50 gare vissute con indosso la maglia del Villarreal. Il nigeriano, legato agli spagnoli fino al 2024, ha già raggiunto l’intesa decisiva con i rossoneri i quali, adesso, contano di strappare il “sì” del ‘Sottomarino giallo’ in tempi brevi. L’idea del Milan è quindi quella di puntare forte su Chukwueze. Il quale, essendo extra-comunitario, precluderà l’acquisto di Daichi Kamada.

Il giapponese si è liberato a parametro zero dall’Eintracht Francoforte e nelle scorse settimane aveva iniziato a discutere con Paolo Maldini, trovando un accordo di massima. Le interlocuzioni, dopo il licenziamento del manager, si sono poi fermate con il club che si è defilato dalla corsa ritenendo prioritario l’acquisto di altri calciatori. Una situazione, questa, che ha favorito l’inserimento della Roma alla ricerca di altri rinforzi da regalare a José Mourinho. Work in progress in casa Milan.