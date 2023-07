Milan, derby italiano con Inter e Napoli: Moncada strappa il colpo

Non si ferma il mercato dei Rossoneri, dopo gli arrivi di Loftus-Cheek e Sportiello e quello imminente di Luka Romero si punta un gioiello della Serie A.

È ormai entrato nel vivo il calciomercato del Milan. Il tesoretto incassato dalla cessione di Sandro Tonali, sta permettendo al Diavolo di intervenire sul mercato e dopo una settimana ricca di ufficialità, sembra pronto l’assalto a Lazar Samardzic, talento classe 2002 dell’Udinese e obiettivo anche di Inter e Napoli.

Samardzic-Milan, l’agente conferma il derby italiano

Il mancino serbo dei friulani ha incantato tutti alla sua seconda stagione in A e sembra già pronto per il grande salto in una big. Intanto Karsten Rickart, agente del giocatore, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di SpazioNapoli:

Posso confermare con piacere che c’è stato l’interesse di top club italiani, come Milan, Inter e Napoli ma anche di squadre estere. Al momento però non si è andati oltre, non c’è ancora nessuna trattativa ufficiale. Il giocatore preferisce la Serie A o l’estero? Per il momento Lazar intende restare in Serie A. La valutazione dell’Udinese si aggira sui 20 o sui 30 milioni? Non ne ho ancora parlato con la società, non posso dire con certezza quanto chiede l’Udinese.

Parole che quindi confermano l’interesse delle big italiane, ma al momento non sembra esserci nessuna favorita. Da non dimenticare però l’accelerata dell’Inter nella trattativa per Frattesi, che potrebbe rendere i nerazzurri più defilati.