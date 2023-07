Dal Torino al Milan: lo libera Bellanova

Il Milan pensa a un colpo di mercato in particolare, che ora può essere liberato dall’arrivo di Raoul Bellanova al Torino: il possibile incastro.

Il Milan, dopo la ricca cessione di Sandro Tonali, sta pensando a come rinforzarsi, andando a pescare sul mercato quei profili anche a basso costo ma che possano essere funzionali per il progetto. A questo proposito, proprio l’arrivo di Raoul Bellanova al Torino potrebbe sbloccare un affare seguito dai rossoneri. Ecco di chi si tratta.

Il Milan, per il momento, dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle per oltre 70 milioni di euro, ha ufficializzato l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek e sta lavorando su altri possibili colpi per rafforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. I nomi in uscita sono diversi e i rossoneri cercano rinforzi specialmente per la corsia di destra.

Come esterno per quell’area di campo di sta pensando, ormai da diversi giorni, al nome di Wilfried Stephane Singo. Il giocatore, classe 2000, ha spesso e volentieri fatto la differenza tra le file del Torino e per questo motivo il Milan vorrebbe affondare su di lui. L’arrivo di Bellanova tra i granata potrebbe in questo senso favorire l’operazione.

Calciomercato Milan, Bellanova può liberare Singo dal Torino: il piano dei rossoneri

Singo del Torino viene valutato da Urbano Cairo intorno ai 15 milioni di euro. Un’operazione questa che risulterebbe essere comunque sostenibile e a cui i rossoneri punterebbero specialmente per le caratteristiche e le qualità del giocatore. Sulla corsia di destra, con lui, Davide Calabria avrebbe un sostituto di livello su cui anche Stefano Pioli potrebbe fare affidamento, visti i problemi fisici che spesso rendono indisponibile Alessandro Florenzi.

Secondo quanto riferito, tra gli altri anche da Gianluca Di Marzio, dopo l’arrivo di Raoul Bellanova il Torino potrebbe anche decidere di lasciar partire Singo. Se 7 milioni sono stati versati al Cagliari per l’italiano, 15 ne potrebbero entrare per la cessione dell’ivoriano. Occhio però alla concorrenza dell’Inter, interessata anche lei al profilo del giocatore che con Juric ha compiuto il salto di qualità. Potrebbe scattare un nuovo derby di mercato, dopo quello vero e proprio che c’è stato per Marcus Thuram.