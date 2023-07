Svelato retroscena su Kamada: ha detto di no a due top club!

Sbuca un retroscena curioso sul giapponese, che parla dei top club rifiutati del giocatore a favore del Milan di Cardinale.

L’ormai ex fantasista dell’Eintracht Frankfurt, è ad un passo dal vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Affare a parametro zero per il Milan, che potrebbe aggiudicarsi un’importante innesto nel reparto offensivo. Situazione al momento in stallo per questioni che riguardano gli slot per extracomunitari, complice anche l’arrivo di Loftus-Cheek. Nonostante ciò, il giapponese ha già detto no ad importanti club europei, come riportato oggi dal Corriere dello Sport.

Kamada rifiuta Atletico e Dortmund

Retroscena che può rivelarsi motivo d’orgoglio per il Milan. Daichi Kamada infatti, ha preferito assolutamente accogliere la proposta dei rossoneri, bocciando proposte da club blasonati che hanno raggiunto nell’ultimo decennio importanti traguardi.

Le proposte arrivano dalla Spagna con l’Atletico Madrid e dalla Germania con il Borussia Dortmund. Entrambe hanno viste le loro offerte ritornare al mittente, con il giapponese convinto del progetto che a sede a Milano. Questo episodio può far capire quanto sia in crescita il movimento rossonero, che punta a ritornare come quello di una volta.