Conte Milan, c’è la notizia: accadrà domani

Arriva una notizia che fa felici tutti i tifosi del Milan: domani accadrà qualcosa che riguarda Antonio Conte e si saprà qualcosa in più sul futuro.

Ci sono delle notizie che riguardano Antonio Conte e il Milan: domani dovrebbero esserci novità importanti. Il club di Milanello è ancora alla ricerca dell’allenatore in vista della prossima stagione. Nel frattempo si pensa a chiudere quella in corso: dopo il 5-1 rifilato al Cagliari di Ranieri, i rossoneri affronteranno nelle ultime due gare Torino e Salernitana. Con il secondo posto consolidato e la qualificazione in Champions in tasca, il Milan proverà a chiudere con due vittorie prima di iniziare a pensare al futuro.

L’anno prossimo si prospetta un campionato diverso: lo vuole la società ma soprattutto i tifosi che vogliono conquistare il ventesimo scudetto e, di conseguenza, la seconda stella proprio come i cugini dell’Inter. Sarà necessario intervenire bene sul mercato e capire quali saranno le esigenze del prossimo allenatore. Proprio a tal proposito ci sarebbero delle novità che riguardano Antonio Conte e ciò accadrà nella giornata di domani. I tifosi rossoneri restano spiazzati e allo stesso tempo sognano un allenatore come quello pugliese, forse l’unico capace di ridare fiducia all’ambiente.

Conte-Milan: domani potrebbe esserci un incontro con gli agenti

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la dirigenza del Milan, in particolare Ibrahimovic e Furlani, avrebbero incontrato in gran segreto Antonio Conte venerdì scorso. Tra oggi e domani potrebbe esserci anche un incontro con gli agenti del tecnico pugliese. Il quotidiano campano, però, ha voluto sottolineare anche come il Napoli di De Laurentiis sia ancora in vantaggio per portare l’ex Juve ed Inter all’ombra del Vesuvio. Conte è un po’ il sogno di tutti i tifosi in questo periodo e vederlo sulla panchina della propria squadra potrebbe ridare fiducia a qualsiasi ambiente.

Il Milan, che finora non sembrava tenere in considerazione l’ipotesi Conte, sembrerebbe aver iniziato a sondare il terreno. Dopo il quasi definitivo abbandono della pista Lopetegui, il club rossonero ha puntato gli occhi su Conceicao, tecnico del Porto. L’allenatore portoghese, però, dovrebbe prima capire le sue intenzioni con la società e questo potrebbe avvenire tra qualche giorno grazie ad un secondo incontro con il nuovo presidente del Porto, Villas-Boas. Nel frattempo resta sullo sfondo Fonseca, ex allenatore della Roma, che vorrebbe aspettare una telefonata del Milan prima di capire se prolungare con il Lille o accettare la proposta del Marsiglia.