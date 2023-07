De Ketelaere, svolta in arrivo? Arrivano offerte!

Il Milan ha definito il futuro di De Ketelaere, reduce da una pessima stagione. In arrivo proposte per il trequartista belga.

Prosegue a gonfie vele la rivoluzione in casa Milan. Il club, dopo aver piazzato gli acquisti di Ruben Loftus-Cheek e di Luka Romero, ha ormai definito anche l’ingaggio di Christian Pulisic. Il croato, preso a titolo definitivo per 20 milioni dal Chelsea, sbarcherà in città nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e firmare il contratto fino al 2027. Un colpo fondamentale per Stefano Pioli, pronto ad impiegarlo nel ruolo di trequartista titolare dopo la partenza di Brahim Diaz e la pessima stagione vissuta da Charles De Ketelaere.

Il belga, acquistato ad agosto dal Bruges al termine di un lungo corteggiamento per una spesa complessiva di 36 milioni, ha fatto fatica ad imporsi alla corte del tecnico rossonero. Per lui appena un assist in 40 presenze complessive e tante prestazioni negative che, inevitabilmente, lo hanno fatto scivolare indietro nelle gerarchie. Il club ha provato più volte a difenderlo rimarcandone la giovane età, con la speranza di vederlo risorgere nel corso degli Europei Under 21. Le ripetute performance deludenti offerte durante la kermesse hanno però spinto il management coordinato da Gerry Cardinale a metterlo sul mercato.

Di recente si erano fatti avanti il Monza e la Fiorentina, spiegando di essere pronti a prenderlo in prestito. Un’opzione poco gradita dal Milan, che preferirebbe venderlo a titolo definitivo così da rientrare dall’investimento fatto 12 mesi fa. Offerte vere e proprie, al momento, non sono arrivate ma qualcosa inizia a muoversi: diverse squadre della Ligue 1, infatti, hanno espresso un certo gradimento nei confronti di De Ketelaere.

Milan, De Ketelaere verso la cessione

Possibile, inoltre, anche lo sbarco in Premier League. Ora resta da vedere chi si farà effettivamente avanti. Il Milan, intanto, non lo reputa più imprescindibile. Stesso discorso per Divock Origi, andato a segno soltanto 2 volta nella scorsa stagione: un bottino negativo, che ha spinto la dirigenza a prendere la decisione di venderlo al miglior offerente. Per lui si sono fatti avanti il Fenerbahce ed il Besiktas mentre le avances provenienti dall’Arabia Saudita sono state respinte dallo stesso giocatore.

Il Milan, al tempo stesso, sta pensando di proporlo al West Ham come parziale contropartita nell’affare Gianluca Scamacca. Work in progress. Milan prosegue nel processo di smobilitazione del lavoro fatto in passato da Paolo Maldini e Frederic Massara. La rosa 2023/24 sta per nascere e Pioli è pronto a fare a meno sia di De Ketelaere che di Origi. Due autentici flop a cui, salvo sorprese, non verrà concessa una seconda chance per imporsi in Italia.