E’ stato ad un passo dal Milan: si avvicina alla Roma

E’ stato davvero molto vicino a vestire la maglia rossonera, ma adesso Mourinho ha fatto l’affondo decisivo: vestirà giallorosso!

Il calciomercato è fatto di occasioni colte e occasioni sprecate. Spesso capita che un calciatore, che per lungo tempo è stato vicino ad una squadra, poi finisca ad una sua rivale. A volte ti trovi dalla parte di chi ne beneficia, altre volte ti trovi dalla parte di chi ci rimette. E in questo caso il possibile rimpianto potrebbe riguardare il Milan che vede il suo ex obiettivo andare a vestire i colori dei rivali della Roma.

Il possibile rimpianto in questione è Renato Sanches. In molti ricorderanno il suo nome accostato a quello del Milan nelle scorse sessioni di mercato. Il centrocampista portoghese la scorsa estate si trasferì però al PSG in un’operazione da circa 15 milioni di euro. Le aspettative che c’erano attorno a lui a Parigi non sono però state completamente mantenute ed ecco quindi che, dopo solo un anno tra le fila del PSG, Renato Sanches è pronto ad una nuova avventura.

Il centrocampista classe 1997 ha collezionato 27 presenze e due reti nella fino a questo momento unica stagione a Parigi e, secondo l’Equipe, ciò non sarebbe stato sufficiente a convincere il nuovo tecnico dei francesi, Luis Enrique, della bontà dell’operazione di mercato. Renato Sanches è stato quindi messi sul mercato, ma su di lui non si è palesato nuovamente il Milan, ma la Roma di José Mourinho che, sempre stando ai media francesi, sarebbe pronta a chiudere la questione e a portarlo all’ombra del Colosseo.

Roma, colpo Renato Sanches: in passato era stato vicino al Milan

Negli ultimi giorni, quelli che sembravano contatti sporadici, si sono intensificati a tal punto che la trattativa per portare Renato Sanches, ex obiettivo di mercato del Milan, alla Roma è in dirittura d’arrivo. José Mourinho, dopo l’addio a Wijnaldum è alla ricerca di un colpo a centrocampo e avrebbe convinto al dirigenza della bontà dell’operazione.

I due club lavorano sul prestito con diritto di riscatto, una formula che potrebbe senza dubbio venire incontro alle esigenze della Roma che ha necessità di guardare anche al bilancio. D’altro canto, lato PSG, vendere a titolo definitivo Renato Sanches non è così semplice, in quanto il calciatore si è poco messo in mostra la scorsa stagione. Un prestito potrebbe in questo modo essere la soluzione migliore per entrambe.