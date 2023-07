Calciomercato Milan, novità su Musah: accadrà nei prossimi giorni!

Il Milan non molla Musah e tratta ad oltranza con il Valencia: è lui il preferito della dirigenza per completare il nuovo centrocampo rossonero.

Al momento, tale reparto risulta tra i più rivoluzionati dall’importante campagna acquisti attuata da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada in questa sessione di calciomercato estivo.

All’inaspettato addio di Sandro Tonali in direzione Newcastle, sono seguiti gli arrivi di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea e Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar. Considerando il grave infortunio che terrà Ismael Bennacer lontano dai campi per la prima metà della prossima stagione, però, il tecnico Stefano Pioli necessita di un ulteriore rinforzo in mezzo al campo.

Musah, il Milan non molla: previsto un incontro con gli agenti per sbloccare l’affare

A tal proposito, l’obiettivo n°1 del Milan rimane Yunus Musah del Valencia, perfetto per poter attuare il 4-3-3 provato a lungo in questi giorni di ritiro: il centrocampista classe 2002 è infatti in grado di ricoprire agevolmente sia il ruolo di mediano che di mezz’ala.

Inoltre, nonostante la giovane età, quest’ultimo conta addirittura più di 100 presenze in tutte le competizioni con la maglia del club spagnolo, a cui si aggiunge una notevole esperienza anche in ambito internazionale: già 27 gettoni per lui con la selezione maggiore degli Stati Uniti.

La richiesta del Valencia rimane però elevata: almeno 25 milioni di euro per il suo cartellino. Il Milan, però, non intende mollare la presa e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, incontrerà nei prossimi giorni l’entourage di Musah, alla ricerca di una soluzione che possa sbloccare le trattative con il Valencia.