Giulia Pastore con Tonali a Newcastle: sorriso splendende in aereo (FOTO)

Da poche ore è ufficiale il passaggio del centrocampista Sandro Tonali dal Milan al Newcastle: prima dell’arrivo in Inghilterra, Giulia Pastore ha posato una foto insieme al calciatore.

Nelle scorse ore è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte del Newcastle: Sandro Tonali è un nuovo giocatore dei bianconeri di Premier League. Affare super per la squadra inglese, che si assicura l’ormai ex numero 8 del Milan con un investimento sugli 80 milioni di euro circa. Una cifra che il club rossonero, a sua volta, reinvestirà sul mercato nelle prossime settimane, anche se resta l’amaro in bocca per i tifosi che hanno perso un loro simbolo, che adesso vogliono sapere il modo con cui la dirigenza e il tecnico Stefano Pioli sopperiranno alla sua partenza. L’ex Brescia, infatti, si è sempre professato tifoso milanista e ha parlato del suo arrivo in maglia rossonera sempre come un sogno realizzato.

A seguirlo in questa sua nuova avventura professionale è la sua Giulia Pastore, che ha raggiunto con lui Newcastle, dove Tonali ha per l’appunto completato l’iter dei test atletici e siglato il contratto con il suo nuovo club. Il trasferimento è ancora in corso, visto che il trasferimento si è concretizzato ufficialmente da poche ore, ma i due hanno avuto modo di immortalarsi con uno scatto apparso nelle Instagram Stories dell’influencer.

Prima foto di Giulia Pastore e Tonali verso Newcastle

Lo scatto pubblicato dalla GR Sport (agenzia che gestisce il calciatore) vede Giulia Pastore in aereo in compagnia, tra gli altri, del suo fidanzato Sandro Tonali. Inutile quasi anche a dirsi che la foto ha fatto già il giro del web.

Volto sorridente per entrambi, con Sandro Tonali che appare affianco al suo procuratore, Giuseppe Riso (che lo rappresenta dal 2021), verso una nuova avventura che in queste è divenuta ufficiale e che i due, a questo punto, non vedono l’ora di vivere insieme.

I due sono legati sentimentalmente dal 2019, quando l’attuale centrocampista del Newcastle e della Nazionale Italia era al Brescia, con una breve rottura. Il sentimento tra l’influencer e il calciatore, però, è stato fin troppo forte e dopo poco tempo sono tornati insieme. La coppia, spesso, pubblica degli scatti insieme, a testimonianza di una storia d’amore che va avanti nonostante il piccolo momento complicato. In quanto influencer, Giulia Pastore è molto attiva sui suoi profili social, oltre che seguitissima: su Instagram conta ben 141 mila followers e conta migliaia e migliaia di interazioni quotidiane.