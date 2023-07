Il Milan affonda per Taremi, presentata un’offerta: la risposta del Porto

Non si ferma il calciomercato del Milan, presentata l’offerta per Mehdi Taremi del Porto.

Una delle squadre del campionato più attive in queste prime due settimane di calciomercato è il Milan. I rossoneri, dopo una stagione in cui non sono arrivati trofei, vogliono invertire sin da subito la tendenza. Dopo gli arrivi di Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero e Christian Pulisic hanno chiuso nella giornata di ieri anche la trattativa con l’AZ Alkmaar per Tijjani Reijnders.

L’obiettivo di Moncada e Furlani ora è quello di migliorare il parco delle prime punte a disposizione di Stefano Pioli. Uno dei profili individuati da affiancare a Olivier Giroud e Divock Origi, è Mehdi Taremi del Porto a cui il Milan ha presentato un’offerta nelle ultime ore.

La risposta del Porto per Mehdi Taremi

Mehdi Taremi è uno dei nomi presenti sulla lista della dirigenza rossonera per ampliare il reparto delle prime punte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan ha presentato una prima offerta al Porto per l’attaccante iraniano che è stata rifiutata. Il club lusitano, infatti, per liberare l’attaccante classe 1992 chiede almeno 25 milioni di euro.

I rossoneri, inoltre, devono stare attenti anche all’Inter che, dopo aver interrotto la trattativa con Lukaku, hanno individuato in Taremi uno dei profili che potrebbe essere utile alla causa nerazzurra.