Il Milan ha individuato il vice Theo: gioca in Serie A

Il Milan non smette di lavorare sul calciomercato in entrata, si punta al vice di Theo Hernandez. Gioca in Serie A.

Il Milan è finora sicuramente la squadra più attiva in Serie A in questa sessione di mercato estiva. La dirigenza rossonera, dopo una stagione senza titoli e l’addio di Sandro Tonali, vuole mettere a disposizione di Stefano Pioli una rosa competitiva su tutti i fronti. Moncada e Furlani, infatti, hanno già messo a segno una serie di colpi.

Da Loftus-Cheek a Okafor passando per Sportiello, Luka Romero, Pulisic e Reijnders. In questi giorni, inoltre, potrebbe arrivare anche la chiusura per Samuel Chukwueze del Villarreal. A fare il percorso inverso, invece, potrebbe essere Matteo Gabbia. Il difensore italiano, infatti, potrebbe trasferirsi in Spagna con la formula del prestito secco. Gabbia, però, non è l’unico giocatore del reparto difensivo che potrebbe lasciare il capoluogo lombardo in questa sessione di mercato.

Un altro difensore già con la valigia in mano, infatti, è Fodé Ballo-Touré su cui è forte l’interesse di Fulham e Bologna. Al momento in vantaggio per acquisire le prestazioni del laterale mancino è il club inglese che ha già trovato un accordo con il Milan, manca però quello con il giocatore. I rossoneri nelle ultime ore sul mercato stanno lavorando proprio per mettere sin da subito a disposizione di Pioli un vice di Theo Hernandez. Il nuovo nome sulla lista dei dirigenti del Milan gioca in Serie A: si tratta di Rogerio del Sassuolo.

Le ultime su Rogerio al Milan

Dopo una serie di colpi volti a migliorare la linea metodista e il reparto offensivo, il Milan nelle ultime ore sta lavorando per garantire a Stefano Pioli un vice di Theo Hernandez. Uno dei nomi nuovi sulla lista dei rossoneri è quello di Rogerio del Sassuolo che potrebbe essere il prescelto per sostituire Ballo-Touré che ormai non fa più parte del progetto tecnico.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il laterale brasiliano piace in quel di Milano ed è utilizzabile in Champions League poiché cresciuto in Italia. Inoltre, i neroverdi hanno rifiutato un’offerta di 8 milioni di euro da parte dello Spartak Mosca per motivi etici. Al Milan potrebbe costare anche meno.

Rogerio è un giocatore che conosce molto bene il nostro campionato. Il laterale brasiliano classe 1998 ha vestito la maglia del Sassuolo nelle ultime sei stagioni totalizzando due reti e 7 assist in 148 presenze. Numeri che potrebbero convincere la dirigenza rossonera ad affondare il colpo nei prossimi giorni.