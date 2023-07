Il Milan lo cede in Serie A: interesse confermato

Il Milan ha messo in cantiere una nuova operazione in uscita. L’interesse della pretendente è confermato: l’affare ì possibile.

Prosegue la rivoluzione in casa Milan. La partenza di Sandro Tonali in direzione Newcastle rappresenta soltanto la prima di una lunga serie di cessioni che il club intende effettuare per incamerare risorse fresche e consegnare a Stefano Pioli una rosa più competitiva rispetto a quella della scorsa stagione. Sono infatti diversi i componenti dell’attuale gruppo destinati a lasciare la compagnia nell’arco di poche settimane.

L’elenco, ad esempio, comprende Divock Origi. L’ex Liverpool era sbarcato in città a parametro zero a luglio 2022 con l’obiettivo di diventare il principale terminale offensivo della squadra. La resa in campo, invece, è stata quanto mai deludente: per lui appena 2 gol e un assist a fronte di numerose prestazioni negative che, inevitabilmente, hanno spinto la dirigenza a valutare l’idea di piazzarlo altrove. I contatti con il Fenerbahce ed il Besiktas sono vivi: resta da vedere chi metterà sul piatto i 10 milioni richiesti dal management coordinato dal proprietario Gerry Cardinale.

In lista di sbarco anche Charles De Ketelaere e Ante Rebic. Il classe 2001, strappato al Bruges per un investimento complessivo di 36 milioni, ha fatto fatica ad ambientarsi in Italia (solo un assist in 40 apparizioni). La società è pronta a valutare le offerte in arrivo ma il recente flop del trequartista all’Europeo Under 21 ha spento l’interesse di molte delle possibili pretendenti. Il croato, il cui contratto da 3.5 milioni netti all’anno scade nel 2005, è stato escluso dal progetto tattico 2023/24. Possibile, così come per Origi, un trasferimento in Turchia.

Milan, cessione in Serie A: l’interesse è confermato

Ma non finirà qui. Il Milan lascerà andare pure Lorenzo Colombo, autore di 5 gol e 2 assist in 33 gare disputate con indosso la maglia del Lecce. I rossoneri, nei giorni scorsi, lo hanno ufficialmente riscattato dai giallorossi per 3 milioni. La sua permanenza alla corte di Pioli, però, è destinata a durare poco visto che il Genoa ha iniziato a raccogliere informazioni su di lui.

I rossoblù neo-promossi in Serie A, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca di Marzio, lo apprezzano molto e a breve proveranno a farsi avanti al fine di chiudere la trattativa in maniera positiva. Un ulteriore addio che consentirà al Milan di ottenere nuovi fondi da destinare ai colpi in entrata. La pista che conduce a Gianluca Scamacca, intenzionato a mettersi subito alle spalle la deludente esperienza vissuta al West Ham, è quanto mai viva. In risalita, poi, le quotazioni di Alvaro Morata che, nonostante l’imminente rinnovo fino al 2026, può lasciare l’Atletico Madrid per una cifra vicina ai 10 milioni. Il casting prosegue. Prima, però, andrà sfoltita la rosa e piazzati altrove gli esuberi.