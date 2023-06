Calciomercato Milan, Rebic può lasciare: spunta un’offerta dalla Turchia!

Continuano i movimenti in uscita delle cessioni in casa Milan, che dopo Tonali e Ibrahimovic potrebbe vedere anche Ante Rebic. Vediamo i dettagli.

Nonostante sia stato un giocatore importante nello scacchiere rossonero, nelle ultime due stagioni l’apporto di Ante Rebic alla causa milanista è stato abbastanza scarso, anche a causa dei molti infortuni che hanno caratterizzato le ultime annate del giocatore croato.

L’ex Francoforte era un titolare fisso sulla sinistra, ma l’esplosione di Leao ha portato Rebic a essere utilizzato prima come centravanti. Gli infortuni l’hanno poi visto più in panchina che in campo, ma con la cessione potrebbe arrivare una seconda vita calcistica per il nazionale croato.

La soluzione potrebbe arrivare dalla Turchia: secondo quanto riportato dal quotidiano Fanatik, su Rebic ci sarebbe il forte interesse della Super Lig turca, nello specifico Fenerbache e Besiktas.

Besiktas forte su Rebic

Sarebbero i secondi quelli più vicini all’accordo con l’attaccante croato, il quale percepirebbe in Turchia un ingaggio da 2,5 milioni a stagione fino al 2026.

Al Milan sono stati offerti invece 4 milioni per il cartellino del giocatore. Una cifra abbastanza alta se pensiamo al numero di presenze timbrate da Rebic negli ultimi due anni. Nelle prossime ore sapremo di più su un’eventuale ufficialità di Rebic al Besiktas.