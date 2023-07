La scelta del Milan su Kamada: ecco cosa accadrà

Il Milan sembra aver finalmente preso una decisione in merito al trasferimento in rossonero di Kamada, il giapponese da tempo nel suo mirino.

Il Milan è da tempo al lavoro per portare volti nuovi in rosa, sistemando la squadra in vista della prossima stagione e dimenticando in fretta l’ultima deludente annata. La cessione di Tonali al Newcastle ha portato in dote 80 milioni di euro da reinvestire sul mercato, e Moncada si sta già muovendo non solo per rimpiazzare l’ex Brescia. Nel mirino ci sono infatti tanti altri giocatori, tra cui anche il giapponese Daichi Kamada, svincolatosi dall’Eintracht Francoforte.

Molti profili sono al vaglio della dirigenza rossonera, in questo momento. La pista americana porta a Yunus Musah come principale sostituto di Tonali, ma anche un altro statunitense è previsto in arrivo: Christian Pulisic, ala del Chelsea che ha rifiutato il Lione. Entrambi sono comunitari, avendo rispettivamente anche passaporto italiano e croato. Un fatto non secondario, dato che di slot per gli extracomunitari ne è rimasto uno solo al club rossonero, e va gestito con cautela.

Il recente acquisto dal Chelsea di Ruben Loftus Cheek, di nazionalità inglese, ha tolto il primo slot per giocatori non appartenenti all’Unione Europea. Ne resta uno, e ovviamente Kamada lo riempirebbe. Ma così facendo renderebbe impossibili altri acquisti su cui il Milan si sta concentrando, ovvero Chukwueze e Guler. Nigeriano il primo, turco il secondo, sono necessariamente alternativi l’uno all’altro e anche al giapponese ex Eintracht. Per questo motivo, la società rossonera ha rallentato la conclusione della trattativa con Kamada, che è seguito da diversi mesi.

Kamada a un bivio: sarà Milan o no? La decisione è presa

A inizio giugno era sembrata addirittura fatta per il passaggio del trequartista asiatico in rossonero, ma poi il suo trasferimento a parametro zero non è mai stato concluso, e Kamada ancora attende. La cessione di Tonali ha spinto i rossoneri a dedicarsi prima a riempire altre zone del campo, e l’arrivo di Loftus Cheek è stato solo un primo passo. Ma, come detto, l’inglese ha costretto il Milan a ripensare la sua strategia sugli extracomunitari, e quindi anche il futuro di Kamada.

Secondo ‘Il Giornale’, Moncada e Cardinale avrebbero infine preso una decisione definitiva: Kamada non sarà un nuovo giocatore del Milan. Tra i tre profili non-UE sul taccuino della dirigenza, il nipponico è il meno appetibile, sebbene conveniente in termini economici. Difficile arrivare ad Arda Guler, che ha addosso gli occhi delle big europee, così ci si dirigerà verso Chukwueze, ala destra di grande talento e che il Milan ritiene prioritaria nel suo mercato.