Lady Saelemaekers, che Dea: biondissima col costume viola, che spettacolo (FOTO)

Il Milan ha deciso di convocare anche Saelemaekers per la tournée americana. La sua fidanzata ha mandato in tilt Instagram.

Il test con la Lumezzane, per quanto poco impegnativo, ha fornito le prime risposte positive a Stefano Pioli: i nuovi acquisti si sono mossi bene (soprattutto Christian Pulisic apparso già imprendibile in area di rigore) mentre Tommaso Pobega, grazie alla doppietta messa a segno, ha fatto un passo concreto verso la conferma. La formazione impiegata, in ogni caso, è da considerare quanto mai provvisoria visto che all’appello mancavano diversi big rossoneri tra cui Alexis Saelemaekers rientrato in gruppo pochi giorni fa.

Il belga, legato al club fino al 2026, ha rappresentato un’arma tattica preziosa per l’allenatore il quale lo ha spesso impiegato a partita in corso così da sfruttarne la velocità e l’imprevedibilità: in campionato, ad esempio, risultano 30 le presenze totalizzate di cui 14 da titolare “condite” da due reti e 3 assist. Al bottino vanno poi aggiunti gli altri due gol rifilate in Champions League al Salisburgo e alla Dinamo Zagabria. Fino a qualche settimana fa, la sua conferma (complice il suo ottimo rapporto con Pioli) appariva scontata.

L’acquisto di Pulisic, unito alla scelta del tecnico di abbandonare il 4-2-3-1 in favore del 4-3-3, rende invece quanto mai incerta la sua permanenza. Il titolare a destra nel tridente offensivo sarà l’ex Chelsea: resta da vedere, quindi, chi sarà il vice tra Saelemaekers e Junior Messias andato a segno nella scorsa stagione 6 volte ma in scadenza tra meno di un anno. Le riflessioni del management coordinato dal proprietario Gerry Cardinale sono in corso: una decisione definitiva verrà presa a stretto giro di tempo.

Milan, la fidanzata di Saelemaekers è uno spettacolo su Instagram

L’esterno belga 24enne, come detto, è tornato da poco in gruppo ed ha trascorso le vacanze insieme alla fidanzata Chiara Cannata. Per chi non la conoscesse, si tratta di una nota influencer che su Instagram ha da poco tagliato il traguardo dei 42.600 follower. Merito dei tanti contenuti postati, tra cui foto che spesso lasciano senza parole i suoi tanti follower. L’ultima foto pubblicata in ordine cronologica, ad esempio, la vede sdraiata su un lettino con indosso un costume viola: un’istantanea che, inevitabilmente, ha fatto il pieno di like e commenti.

I due si conoscono da diverso tempo ma hanno deciso di ufficializzare la loro relazione soltanto nel 2022. Una love-story concreta, che consente al calciatore di guardare in ogni caso con serenità al futuro. Messias piace al Torino e le parti sono al lavoro per imbastire uno scambio riguardante Wlfried Singo. Saelemaekers incrocia le dita.