Lady Saelemaekers è bellissima: vestitino bianco da sogno e che scollatura (FOTO)

Lady Saelemaekers da capogiro in vacanza: il vestitino bianco lascia intravedere una scollatura da sogno, ecco la foto

La stagione per il calciatore rossonero Alexis Saelemaekers è terminata e l’esterno belga ne ha approfittato per godersi un po’ di vacanza e di meritato riposo in Puglia. Il numero cinquantasei del Milan però non era da solo, ma era in compagnia della sua ragazza, l’influencer Chiara Cannata con cui è in una relazione da poco più di un anno. I due non sono soliti pubblicare foto sui social ed infatti la presenza del calciatore del Milan si può solo intravedere da qualche storia pubblicata dall’influencer sul proprio profilo Instagram ufficiale.

Nonostante la loro relazione vada avanti da un anno, i due non sono praticamente mai stati al centro di notizie di gossip, a testimoniare dell’importanza che entrambi danno alla privacy all’interno della loro coppia e al fatto che ci tengano a vivere una relazione nel modo più naturale possibile. Quasi tutte le foto pubblicate sul proprio profilo personale da parte di Chiara Cannata la ritraggono da sola e i commenti di Alexis Saelemaekers non compaiono praticamente mai.

Scollatura da sogno per lady Saelemaekers: vestitino bianco da capogiro

Il segreto della costanza e della serietà, in campo e fuori, di Alexis Saelemakers probabilmente è anche da imputare alla sua relazione con Chiara Cannata, visto che nell’ultimo anno le prestazioni dell’esterno belga sono salite decisamente di livello rispetto all’anno dello Scudetto. La giocata più indimenticabile della stagione del numero 56 rossonero è sicuramente quella del gol dello 0-4 contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Saelemaekers ha mandato al bar tutta la difesa di quelli che poi sarebbero diventati i campioni d’Italia con una serpentina pazzesca e un tocco perfetto sotto le gambe del portiere azzurro.

Tornando però alle vacanze, i due stanno passando qualche momento di relax in Puglia, come testimoniato proprio dal profilo Instagram della influente, che ha anche presenziato ad un matrimonio. Proprio in occasione di questo matrimonio, la fidanzata di Alexis Saelemaekers ha messo in mostra un vestitino bianco da capogiro con una scollatura pazzesca che lascia poco spazio all’immaginazione sulle curve della compagna del calciatore belga.

Il vestito, nonostante la scollatura che lascia intravedere qualcosa, è comunque tutt’altro che volgare. La compagna di Alexis Saelemaekers infatti non è il tipo di influencer che posta foto in pose volgari o discutibili. Il segreto della sua bellezza sta forse proprio nella sua semplicità e naturalezza, senza troppi fronzoli.