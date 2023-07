L’uragano Joao Felix travolge anche il Milan

Joao Felix sta vivendo un periodo molto particolare della sua carriera e il suo momento può condizionare anche il mercato del Milan

Il Milan sta vivendo il proprio calciomercato con tanta trepidazione dopo l’addio di Sandro Tonali. Sembrava destinato a diventare il capitano della squadra di Stefano Pioli, invece è stato ceduto al Newcastle. Una cessione che ha fruttato circa 80 milioni di euro bonus compresi, con un ingaggio garantito al giocatore di circa 8 milioni di euro a stagione.

Sono già arrivati i primi colpi del duo Furlani-Moncada, come Sportiello e Ruben Loftus Cheek. Ma sono tanti i giocatori nel mirino della club rossonero. Vanno acquistati giocatori dal centrocampo in su, per non ripetere la deludente stagione appena terminata.

La qualificazione in Champions League, infatti, è arrivata soltanto grazie alla penalizzazione della Juventus. Per questo motivo sono finiti nel mirino del Milan diversi giocatori importanti e tra questi c’è anche Mauro Icardi.

Il suo eventuale acquisto, tuttavia, può essere condizionato dal momento particolare della carriera che sta vivendo Joao Felix. L’attaccante portoghese è appena tornato dal prestito al Chelsea e il suo ciclo all’Atletico Madrid è terminato. Simeone e la dirigenza dei Colchoneros aspettano offerte congrue al valore del giocatore per liberarsene, con Mendes che può svolgere il ruolo decisivo nella vicenda.

Milan, anche l’Atletico Madrid vuole Icardi

Secondo quanto riferito da ‘Diariogol.com’, l’Atletico Madrid vuole acquistare Mauro Icardi dal PSG a titolo definitivo per sostituire Joao Felix. Tuttavia, l’attaccante portoghese deve necessariamente uscire e quindi l’affare è strettamente collegato. Mendes, agente di Joao Felix, svolge un ruolo decisivo nella trattativa perché deve portare un’offerta importante.

L’esperienza di Joao Felix al Chelsea è stata da dimenticare e infatti non è stato riscattato, nonostante gli 11 milioni di euro spesi per il prestito. Simeone vuole Icardi dopo che si è rilanciato al Galatasaray trascinando la squadra alla conquista della Super Lig. Il suo contratto con il Paris scadrà il 30 giugno 2024 ed è esclusa ogni opzione per il prestito.

Il Milan negli ultimi giorni si è interessato molto alla situazione di Icardi, che a Milano si è trovato molto bene e ha ancora la sua vecchia casa. La Serie A e Maurito hanno un conto in sospeso, all’ex capitano dell’Inter tornare in Italia piacerebbe molto, anche se il mercato è imprevedibile. Pioli ha bisogno di un altro centravanti oltre Giroud, Icardi sarebbe il nome giusto ma l’uragano Joao Felix può condizionare il club rossonero e portare l’argentino all’Atletico.