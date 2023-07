Milan beffato? La Juve piomba sull’obiettivo dei rossoneri

La Juventus è pronta a soffiare un obiettivo al Milan, si scatenerà l’asta per il giocatore conteso?

La sessione estiva di calciomercato è iniziata ufficialmente da 10 giorni ma non sono mancati finora i colpi di scena e il Milan ne sa qualcosa. Basti pensare alla trattativa legata all’acquisto di Marcus Thuram che sembrava fosse in procinto di trasferirsi in rossonero, ma alla fine si è trasferito sempre a Milano ma sulla sponda nerazzurra. Anche Davide Frattesi è stato un oggetto del desiderio del Milan che, anche per il centrocampista italiano, è stato beffato dai rivali dell’Inter.

Nonostante il mancato arrivo di questi due giocatori, la dirigenza del Diavolo ha continuato a lavorare per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Dopo gli arrivi di Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek e Luka Romero, i rossoneri stanno lavorando anche su altri profili. Il più vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan è sicuramente Christian Pulisic per cui è stato trovato anche un accordo con il Chelsea.

La dirigenza rossonera, però, sta lavorando anche per migliorare la batteria dei centravanti a disposizione di Pioli. Dopo l’addio di Ibrahimovic, sono rimasti solo Origi e Giroud. Il primo ha deluso le aspettative nella scorsa stagione, mentre il secondo con l’avanzare degli anni non può garantire alte prestazioni per un’intera stagione. Per questo motivo, il Milan sta lavorando su vari profili per ampliare la batteria delle prime punte.

Uno dei nomi caldi negli ultimi giorni, oltre quelli di Taremi, Morata e Boulaye Dia, è sicuramente quello di Gianluca Scamacca. Nelle ultime ore sull’attaccante italiano è piombata la Juventus.

Interesse della Juventus per Scamacca, sgarbo al Milan?

Dopo i mancati arrivi di Thuram e Frattesi, il Milan potrebbe subire il terzo sgarbo in questa sessione di mercato. Questa volta, però, c’è di mezzo la Juventus anziché l’Inter e il profilo conteso è quello di Gianluca Scamacca. L’ex attaccante del Sassuolo nell’ultima stagione ha giocato al West Ham ma il rendimento non è stato eccelso e per questo potrebbe tornare in Italia.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Scamacca è uno dei profili che i bianconeri hanno preso in considerazione per sostituire l’eventuale partenza di Dusan Vlahovic su cui è sempre più forte l’interesse del PSG.

La Vecchia Signora al momento ha chiesto solo delle informazioni al West Ham per l’attaccante italiano su cui c’è anche l’interesse della Roma che dovrà ingaggiare un attaccante visto il grave infortunio subito da Abraham al termine della scorsa stagione.