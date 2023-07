Milan, definito il secondo colpo: visite mediche il 7 luglio

Il Milan, dopo l’acquisto di Loftus-Cheek dal Chelsea, ha in cantiere un’altra operazione in entrata. Fissate le visite mediche.

Il primo colpo, ovvero Ruben Loftus-Cheek, è stato piazzato. L’inglese, preso dal Chelsea per una spesa complessiva di 15 milioni più altri 4 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra, a breve firmerà un contratto quadriennale e andrà a prendere il posto lasciato da Sandro Tonali. Il Milan, in ogni caso, non intende fermarsi e a stretto giro di posta proverà a prendere altri rinforzi per Stefano Pioli tesi a rendere maggiormente competitiva la rosa a sua disposizione.

Diverse le piste battute dal management coordinato dal proprietario Gerry Cardinale, intenzionato a potenziare soprattutto il reparto offensivo. Divock Origi ed Ante Rebic hanno entrambi deluso le aspettative, rendendo obbligatorio l’acquisto di nuovi innesti. Per sostituire l’ex Liverpool la scelta è ricaduta su Gianluca Scamacca, reduce da una complicata stagione vissuta al West Ham. Il classe 1999 ha messo a segno appena 3 gol in 16 apparizioni in Premier League: un bottino deludente, che renderà quanto mai probabile la separazione.

Il problema, per il Milan, è costituito però dal fatto che gli Hammers per lasciarlo andare chiedono di inserire nell’accordo l’obbligo di riscatto. Opzione poco gradita da Geoffrey Moncada, che preferirebbe chiudere la pratica con la formula del prestito e diritto. Se ne riparlerà più avanti. Intanto i rossoneri, alla luce anche della forte concorrenza della Roma (prima scelta di Scamacca), si sono iscritti alla corsa riguardante Alvaro Morata. Allo spagnolo piacerebbe fare rientro in Italia ma lo stipendio da 6 milioni netti all’anno rappresenta uno scoglio di difficile risoluzione.

Milan, ecco il secondo colpo: firma imminente

Al posto di Rebic (nel mirino di Fenerbahce e Besiktas) arriverà invece Luka Romero, che la Lazio non ha voluto confermare dopo essere entrata in contrasto con il suo entourage. Le parti sono molto vicine. L’accordo è stato trovato sulla base di un contratto quinquennale da 500 mila euro: restano da limare soltanto gli ultimi dettagli, ma ormai la strada che conduce alla fumata bianca appare tutta in discesa.

A confermarlo è il fatto che il club ha già provveduto a fissare le visite mediche di rito, in programma nella giornata del 7 luglio. Per Pioli si tratta del secondo colpo a cui, a breve, ne seguiranno molti altri. A centrocampo continua a piacere molto Tijjani Reijnders di proprietà dell’Az Alkmaar mentre proseguono i contatti con il Chelsea per Christian Pulisic, attratto dall’idea di trasferirsi nel Milan statunitense di Cardinale. La rivoluzione prosegue.