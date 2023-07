Milan, divorzio inevitabile: “Se arriva l’offerta…”

Il Milan potrebbe separarsi prima del previsto dal calciatore: dipenderà molto dal valore dell’offerta, ma dinanzi alla stessa la società rossonera non rinuncerebbe a cederlo.

Non è riuscito a innamorare, nonostante il suo nome fosse, a bocce ferme, quello maggiormente quotato a sorprendere in positivo i tifosi del Milan e principalmente lo staff tecnico. Avrebbe dovuto essere – durante la scorsa estate – il coniglio che esce fuori dal cilindro. Un affare di calciomercato che avrebbe dovuto vedere il Milan battere la concorrenza europea delle big e portare in rosa uno dei talenti più promettenti in giro. Ventidue anni ad oggi e 35 milioni di euro spesi per il suo cartellino.

Si tratta del belga Charles De Ketelaere. Dopo appena un anno, quando è già tempo di bilanci, viene fuori la sensazione non soltanto che non sia stato all’altezza quando chiamato in causa bensì anche che il suo posizionamento tattico evidentemente non è ancora chiaro allo stesso tecnico Stefano Pioli. Perciò la dirigenza rossonera riflette sulla possibilità di una cessione del calciatore, dinanzi a una proposta interessante.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, il PSV sembra ad oggi la squadra maggiormente interessata De Ketelaere. Dopo l’addio di Xavi Simons, che nel frattempo ha fatto rientro al PSG e da lì in prestito al Lipsia, gli olandesi starebbero pensando di sostituirlo con l’ex Club Bruges. Tuttavia la proposta del PSV potrebbe limitarsi al prestito, a causa del dispendio già avvenuto per gli acquisti di Pepi e Noa Lang. Il Milan presterebbe l’orecchio all’affare, ma tenendo le redini della tipologia della trattativa.

Milan, dopo un anno può già essere ceduto: la società riflette

Della situazione di Charles De Ketelaere ha parlato Fabio Ravezzani, direttore di ‘TeleLombardia’, il quale è intervenuto sulle frequenze di ‘TMW Radio’: “Basta che paghino”. Secondo il giornalista, il Milan non sprecherebbe troppe energie nel desiderio di dare un’altra chance al giocatore se dalla controparte arrivasse una proposta di almeno 28milioni di euro.

Pare, infatti, che anche in prospettiva sarà difficile trovare in rossonero una dimensione che possa favorire l’esplosione del talento del belga, sebbene a tal riguardo dubbi non ce ne siano. Anche Ravezzani lo afferma: “Magari tra un paio di anni diremo grandi cose di lui, ma è uscito completamente dal seminato. Lo si vede perso nel Milan, come fa ancora ad aspettarlo un anno?”. Per non rischiare di bruciare il calciatore e un affare da oltre trenta milioni di euro, il prestito potrebbe essere un primo accenno di soluzione.