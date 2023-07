Milan, doppio colpo clamoroso: arriva con Pulisic, trattativa calda

Il Milan ha trovato l’accordo decisivo con il Chelsea per Pulisic: imminente l’annuncio ufficiale. In arrivo, poi, un altro colpo per Pioli.

Prosegue senza soste la rivoluzione avviata in casa Milan. In cantiere, infatti, ci sono diverse altre operazioni in entrata che il club conta di concretizzare presto così da soddisfare le richieste del tecnico Stefano Pioli. Una, in particolare, risulta in dirittura d’arrivo e riguarda Christian Pulisic. I contatti constanti con il Chelsea, andati in scena nelle scorse ore, hanno consentito di fare il passo in avanti decisivo verso la fumata bianca.

L’intesa decisiva è stata trovata sulla base di 20 milioni (comprensivi dei bonus) mentre il calciatore firmerà un quadriennale. Restano da sistemare alcuni dettagli burocratici ma la trattativa, ormai, va considerata chiusa e blindata. Lo statunitense sbarcherà in città nel week-end per sostenere le visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto. Lunedì, poi, si presenterà al raduno iniziando così ufficialmente l’avventura in rossonero. Un colpo importante per il tecnico, anche dal punto di vista tattico.

Il 24enne andrà a prendere il posto di Brahim Diaz sulla trequarti ma all’occorrenza potrà essere impiegato anche a destra e a sinistra nel tridente offensivo. La sua ultima stagione ai Blues non è stata proprio scintillante (appena un gol e due assist in 30 presenze complessive) ma il talento è innegabile. Da qui la volontà del club di puntare forte su di lui e sulla sua voglia di rivalsa. L’annuncio è imminente, questione di ore. Il Milan, in ogni caso, non intende fermarsi e a breve spera di chiudere in maniera positiva un’altra trattativa tesa a potenziare la rosa a disposizione del tecnico Pioli.

Milan, trattativa in corso: altro rinforzo per Pioli

L’ingaggio di Pulisic non precluderà quello di Samuel Chukwueze, visto che l’esterno proveniente da Londra ha il passaporto croato. Le interlocuzioni con il Villarreal riguardanti il nigeriano, autore di 13 gol e 11 passaggi vincenti in 50 gare vissute indossando la maglia del ‘Sottomarino Giallo’, sono quindi andate avanti in maniera proficua. Sul piatto s0no stati messi 25 milioni ed ora si attende la replica degli spagnoli che, nel frattempo, hanno provveduto ad annunciare l’arrivo dal Barcellona di Ilias Akhomach, che gioca nello stesso ruolo di Chukwueze.

Una volta chiuse entrambe le pratiche, il Milan provvederà a sfoltire il reparto offensivo e ad accelerare una serie di cessione. In lista di sbarco sono finiti Divock Origi, Ante Rebic e Junior Messias. Il belga ha deluso le aspettative e può finire in Turchia. Il croato, invece, è scivolato indietro nelle gerarchie mentre il brasiliano (in scadenza nel 2024) piace al Torino con cui si sta imbastendo uno scambio comprendente Wilfried Singo. Work in progress.