Non solo Pulisic, altro colpo in attacco per il Milan: offerti 25 milioni

Continua il lavoro del Milan sul fronte calciomercato in entrata. Dopo le ufficialità di Sportiello e Loftus-Cheek, proseguono le trattative per rinforzare il pacchetto offensivo.

Nel mirino del club rossonero ci sono sia Pulisic che Chukwueze. Proprio per il nigeriano, è stata presentata un’offerta al Villarreal.

Milan, c’è l’offerta per Chukwueze

Secondo quanto riportato da The Athletic, il Milan si è mosso per Samuel Chukwueze. 25 milioni di euro, questa l’offerta messa sul tavolo da parte del club rossonero per il classe ’99. Il giocatore del Villarreal ha già un accordo personale con la società di via Aldo Rossi, si attendono dunque ulteriori sviluppi in merito alla trattativa.

Un’altra trattativa sempre più nel vivo, è quella che riguarda Christian Pulisic. Lo statunitense è uno dei più attenzionati dai rossoneri e, sempre secondo la testata sopracitata, si è ormai vicini alla chiusura dell’operazione con il Chelsea.