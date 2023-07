Milan, il mercato non si ferma ancora: pronti altri innesti

Il calciomercato del Milan è tutto fuorché completato, sono in arrivo altri innesti. Vediamo di chi si tratta.

Il Milan in questo primo mese di calciomercato estivo è stato una delle rose del nostro campionato più attive. Dopo gli esoneri di Maldini e Massara, i nuovi dirigenti di rilievo dei rossoneri non sono stati con le mani in mano. L’obiettivo è stato quello di mettere a disposizione di Stefano Pioli una rosa che possa rivelarsi competitiva nei vari impegni stagionali.

Dopo la cessione di Tonali al Newcastle, sono arrivati molti acquisti dal mercato. Da Loftus-Cheek a Musah passando per Sportiello, Luka Romero, Pulisic, Reijnders, Okafor e Chukwueze. Alcuni di questi innesti si sono già messi in mostra nella tournée statunitense in cui sono impegnati i rossoneri. Negli Stati Uniti, infatti, il Diavolo ha sfidato nella prima partita il Real Madrid in cui è stata subita una sconfitta in rimonta, mentre nella seconda partita c’è stata la sfida contro la Juventus in cui è arrivato un pareggio al termine dei 90′ ma una sconfitta ai tiri di rigore.

La tournée degli uomini di Stefano Pioli si concluderà nella giornata di mercoledì con la sfida contro il Barcellona. Al ritorno in quel di Milano, il tecnico parmigiano potrebbe inoltre ritrovarsi nuovi innesti. Vediamo chi può arrivare dal mercato nei prossimi giorni.

I nuovi innesti del Milan dal mercato

Dopo i vari arrivi e le varie uscite delle ultime settimane, il mercato del Milan continuerà. Sono ancora vari i profili che non rientrano più nei piani di Pioli. Uno di questi è Ballo-Touré che negli ultimi giorni è stato contattato da vari club. Al momento il laterale senegalese ancora non è partito ma, qualora dovesse farlo, i rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nomi in cima alla lista di Moncada e Furlani sono quelli di Rogerio del Sassuolo e Calafiori del Basilea.

Un altro innesto, inoltre, dovrebbe arrivare anche nei centrali di difesa e l’obiettivo è quello di acquistare un giovane profilo. Il nome da sostituire è quello di Matteo Gabbia che si è trasferito al Villareal. Negli scorsi scorsi giorni un nome molto chiacchierato era stato quello di Facundo Gonzalez, ma il giovane centrale uruguaiano sembra essere destinato a trasferirsi alla Juventus. Un altro innesto potrebbe arrivare anche a centrocampo così da garantire un’alternativa a Krunic.

Inoltre, si dovrà comprendere quale sia la collocazione tattica di Noah Okafor. Al momento l’attaccante svizzero dovrebbe essere considerato il vice di Giroud e qualora ciò dovesse essere confermato, si dovrà capire come agire con Lorenzo Colombo. Qualora l’attaccante classe 2002 dovesse partire in prestito, potrebbe arrivare un nuovo attaccante ma il Milan vorrebbe fare un importante investimento solo qualora dovessero concretizzarsi alcune uscite nel reparto offensivo come quelle di Origi, Saelemaekers e De Ketelaere.