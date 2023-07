“Milan indispettito”, si raffredda la pista in attacco: si cerca un’alternativa

Sfuma un obiettivo in attacco per il Milan, svelato il motivo. Si lavora sull’alternativa da mettere a disposizione di Stefano Pioli.

La stagione del Milan è ufficialmente iniziata da poco più di dieci giorni con il ritiro scattato a Milanello. Tante sono le facce nuove che si sono aggregate – o lo stanno facendo – negli ultimi giorni e di conseguenza non mancano le aspettative di tifosi e addetti ai lavori. La dirigenza guidata da Moncada e Furlani ha lavorato molto finora per mettere a disposizione di Stefano Pioli una rosa che possa essere competitiva nelle varie competizioni e possa ambire a riportare un trofeo dopo un anno in cui non sono arrivati titoli.

Nella giornata di ieri il Milan ha giocato la sua prima amichevole stagionale in cui ha battuto il Lumezzane – club di Serie C – per 7-0. A timbrare il cartellino sono stati Pobega con una doppietta, Messias, Colombo anche lui con una doppietta, Luka Romero su rigore e infine Zeroli. Uno degli osservati speciali negli ultimi giorni era proprio Lorenzo Colombo, l’ex attaccante del Lecce che con il lavoro sul campo ha convinto Pioli a dargli un’opportunità convocandolo per la tournée negli Stati Uniti.

Il Milan, però, sta ancora lavorando per migliorare il parco delle prime punte a disposizione del tecnico parmigiano. Uno dei nomi più caldi negli ultimi giorni era stato quello di Mehdi Taremi. La trattativa con il Porto per l’attaccante iraniano, però, non è decollata e potrebbe presto arenarsi definitivamente.

Taremi-Milan, il motivo del rallentamento della trattativa

Dopo aver rinforzato il reparto metodista e quello degli esterni, il Milan vorrebbe acquistare una nuova prima punta. Negli ultimi giorni aveva presentato una prima offerta al Porto per Taremi, la distanza però non è stata ancora colmata e inoltre i rossoneri si sono indispettiti a causa dell’atteggiamento equivoco dei lusitani.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Milan ha allora deciso di affondare il colpo per Samuel Chukwueze del Villareal. I rossoneri, forti dell’accordo di massima trovato con il giocatore da settimane, stanno tentando di abbassare le richieste del club spagnolo per il cartellino. Al momento la proprietà del sottomarino giallo chiede 35 milioni di euro per liberare l’esterno nigeriano. Troppi per un giocatore che ha il contratto in scadenza al termine della stagione.

Qualora il Milan dovesse riuscire a chiudere per Chukwueze, dovrà per forza di cose virare su un centravanti comunitario visto il limite di due profili extracomutari acquistabili in questa sessione di mercato.