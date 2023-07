Milan made in USA: doppio colpo americano

Il Milan all’americana, e non solo nella proprietà. Sul mercato per la prossima stagione, i rossoneri puntano alle stelle dagli Stati Uniti.

Sarà un po’ perché adesso convengono sul mercato, ma un po’ anche perché c’è qualche affinità con la proprietà, il Milan sembra aver deciso di guardare agli USA per rinforzarsi. O meglio, a due stelle del calcio nordamericano da tempo impegnate in Europa. Gerry Cardinale vuole certamente portare giocatori di talento in rosa, ma forse anche attirare tifosi dal suo paese d’origine, che possano riconoscersi nelle stelle della squadra milanese.

Non è una novità assoluta, ovviamente. Quando la prima proprietà statunitense sbarcò alla Roma, fu acquistato Michael Bradley a centrocampo, e cose simili sono state fatte ancora di recente. Ad esempio dal Venezia con Gianluca Busio. Ma ovviamente non si tratta più solo di mosse commerciali: il calcio a stelle e strisce è in grande crescita negli ultimi anni. Nel 2026 in Nord America si giocheranno i Mondiali di calcio, che avranno negli Stati Uniti il loro epicentro. E la nazionale punta a fare bella figura.

I club italiani, di recente, si sono aperti a questo nuovo mercato, e non solo per l’aumento delle proprietà americane in Serie A e B. La Juventus ha appena concluso l’acquisto di Tim Weah, mentre si appresta a tornare in rosa, forse solo temporaneamente, Weston McKennie. La selezione statunitense è piena di giocatori giovani che stanno già facendo esperienza in Europa, e che promettono molto bene: ecco perché tanti club, tra cui il Milan, sono pronti a scommetterci.

Milan made in USA: ecco i due americani che vestiranno rossonero

Il primo nome della lista di Moncada e Cardinale potrebbe essere ufficializzato a breve. Si tratta di Yunus Musah, di cui da qualche settimana si sta parlando come possibile erede di Tonali, ceduto al Newcastle. Nato a New York da genitori ghanesi, cresciuto tra l’Italia e l’Inghilterra ma professionista con il Valencia, era già stato seguito un anno fa dall’Inter, ma ora è il primo obiettivo dei rossoneri. Potrebbe arrivare a costare 20 milioni di euro, ma questo ragazzo classe 2002 è una delle maggiori promesse a livello internazionale.

L’altro è più noto, anche se si è aggiunto solo di recente alla lista della spesa del Milan. Si tratta di Christian Pulisic, trequartista o attaccante esterno classe 1998 in forza al Chelsea. Esploso in prestito al Borussia Dortmund, nei Blues di recente non ha reso al meglio, anche a causa di alcuni problemi fisici. In generale, è un giocatore valido e ancora giovane, che al Chelsea oggi ha poco spazio. In rossonero, giocando all’ala destra, potrebbe creare con Leao un’ottima coppia di punte esterne.