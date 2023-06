UFFICIALE – Milan, Cardinale sbarca in Formula 1: i dettagli

Gerry Cardinale ora sbarca anche in Formula 1. Con Ryan Reynolds acquista il 24% di Alpine, storica casa automobilistica francese di proprietà del Gruppo Renault.

Come riportato da TMW l’attuale proprietario del Milan ovvero Gerry Cardinale, scende in pista con il suo fondo Redbird che sbarca quindi in Formula 1. Insieme ad altri investitori, acquisisce da Renauld il 24% Alpine Racing Ltd, squadra che corre nel campionato mondiale di Formula 1.

Nel campionato in corso, si trova attualmente al quinto posto della classifica costruttori.

Le cifre dell’operazione

L’ingresso di Cardinale nel mondo dei motori ha un motivo ben preciso ovvero il crescente aumento della popolarità della Formula 1 negli Stati Uniti.

Parliamo di un investimento complessivo di circa 200 milioni che il fondo di Gerry Cardinale ha messo sul piatto insieme a Otro Capital , di cui vediamo che è co-fondatore Alex Scheiner, che compare nel Cda del Milan e Maximum Effort Investments , che tra i suoi soci vanta gli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney, proprietari del Wrexham, e Michael B. Jordan.