Milan, ritorno di fiamma: sfida alle inglesi per un cileno

Il Milan lancia la sfida ai club di Premier League per un ritorno di fiamma: il nazionale cileno rientra nei radar del club rossonero, ma la concorrenza è folta.

Tra le squadre più attive sul mercato estivo è sicuramente il Milan. La società rossonera, dopo gli addii di Ricky Massara e Paolo Maldini, ha dato un’accelerata importante alle operazioni in entrata, con l’obiettivo di regalarsi una rosa di alto livello a tutto tondo. Qualche novità, inevitabilmente, è prevista anche in uscita, visto che le cessioni aiuteranno ad avere forza ulteriore sul mercato.

In ogni caso, l’imperativo è sempre lo stesso: scovare colpi, a costi non necessariamente eccessivi, che possano dare garanzie fin da subito. E a tal riguardo, la lista messa a punto da Geoffrey Moncada è ben nutrita di nomi che anche in occasione di questa sessione estiva possono ritornare d’attualità. Insomma, un po’ come è stato per Ruben Loftus-Cheek, calciatore seguito a lungo dal club rossonero ma che finalmente è riuscito ad accasarsi alla corte di mister Stefano Pioli. Potrebbe essere anche il caso, magari, di un calciatore che già in passato è stato vicino a vestire la maglia del Milan. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Torna di moda Osorio: che concorrenza in Premier!

Il nome che torna prepotentemente di moda dalle parti di Milanello è quello di Dario Osorio, esterno di proprietà dell’Universidad de Chile.

Il Milan non ha mai tolto gli occhi sul giovane classe 2004, che colpisce per le sue qualità e per i suoi grandi margini di crescita. Tuttavia, la concorrenza è ben nutrita, motivo per cui i rossoneri sono avvisati. A fare il punto della situazione è il quotidiano britannico The Sun, secondo cui il West Ham è pronto a fare un tentativo concreto proprio per Osorio: gli Hammers, in particolare, preparano l’assalto con un’offerta pari a 7.5 milioni di sterline per convincere l’Universidad de Chile a cedere il calciatore.

Oltre che a citare l’interesse del Wolverhampton, oltre che del Milan per l’appunto, la medesima fonte parla di un interesse anche da parte di club brasiliani, ma il calciatore sembra avere le idee chiare. La sua aspirazione è quella di giocarsi le proprie carte nel calcio europeo, convinzione che metterebbe almeno per il momento in stand-by l’ipotesi brasiliana. Semaforo verde, dunque, per i club del Vecchio Continente e tra di loro anche il Milan, che però deve guardarsi bene attorno se non vuole farsi sfuggire l’obiettivo di calciomercato.