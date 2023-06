UFFICIALE – Loftus-Cheek è un giocatore del Milan: il comunicato

Pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale del Milan con conseguente firma sul contratto del centrocampista Ruben Loftus-Cheek.

Dopo gli addii di Massara e di Maldini con conseguente cessione di Tonali al Newcastle per 80 milioni di euro, i tifosi rossoneri possono finalmente accogliere ufficialmente il nuovo centrocampista rossonero ex Chelsea.

Certo, i presupposti non erano dei migliori ma la dirigenza rossonera, dopo un periodo di evidente stallo, ha iniziato a carburare in maniera prepotente e l’acquisto di Ruben Loftus-Cheek sembra essere solo l’inizio di una campagna acquisti che dovrà essere, per forza di cose, molto importante.

Il comunicato ufficiale del Milan

Il reparto di centrocampo, dopo l’addio di Tonali e il brutto infortunio di Bennacer che lo terrà fuori per un bel po’, dovrà essere rinforzato ancora ma il primo innesto della sessione estiva di calciomercato sembra promettere bene, i tifosi possono essere fiduciosi.

Di seguito il comunicato ufficiale del Milan: